Zažívá hektičtější dny, než by si ještě před týdnem představoval. U Beranů působil „jen“ jako manažer mládeže, teď jim však po rezignaci Roberta Hamrly šéfuje! „Velice si vážím práce Roberta, který pro klub odvedl kus skvělé práce, ale bohužel události z posledních dnů nebyly pro klub zrovna příznivé a mrzí mě, že k této situaci došlo,“ vrací se Pravda k záležitostem z druhé poloviny měsíce.

Nový GM Beranů Jan Pravda. | Foto: Berani Zlín

Na Hamrlu bylo ve středu vydáno trestní stíhání, o pouhý den později se majitel reklamní agentury rozhodl všechny své pozice ve zlínském klubu položit.

V pátek byl do pozice nového GM a jednatele jmenován Jan Pravda.

„V uplynulých osmi měsících jsme v našem týmu lidí v čele s Robertem dělali strategická rozhodnutí převážně společně a vyústily ve velmi pozitivní konec sezóny, takže bylo nasnadě pokračovat v rozdělané práci,“ přiblížil v rozhovoru pro oficiální stránky ševců.

„Majitelé problematiku vyhodnotili stejně, takže jsme využili termínu svolané konference spolku a valné hromady společnosti a problém rychle vyřešili. Šlo především o rychlost, protože jsme nechtěli nikterak paralyzovat klub, protože nyní probíhající akce a projekty je důležité včas a úspěšně dokončit,“ uvědomuje si Pravda.

Už v době velení Roberta Hamrly se po loňské sezoně daly do pohybu věci, které by hráčům měly dát co největší komfort. V tom by nový šéf klubu jednoznačně chtěl pokračovat.

„Aktuálně běží celkem pět staveb na stadionech. Stavební práce u klubové restaurace jsou již v pokročilé fázi. Chceme z ní vybudovat restauraci, která bude přístupná hráčům všech kategorií, vedle toho také zaměstnancům klubu. Pro fanoušky bude otevřena v průběhu zápasů a turnajů. Velkou novinkou bude zasklený balkón s výhledem na ledovou plochu,“ popsal změny.

„Pro hlavní kategorii A-týmu je potřeba hlavně vytvořit zázemí. Zimní stadion je bohužel ve velice zastaralém stavu a pokud chceme pomýšlet na extraligu je potřeba změn v zázemí,“ pomýšlí Jan Pravda na světlejší zítřky.

Že je pro hráče třeba vylepšit stávající zázemí? To není tajemství. Kromě už dříve avizovaného vylepšení posilovny má být v novém módu i tréninkové zázemí, skatemill nebo venkovní střílna.

Co by se ještě mělo vylepšit?

„Kompletní rekonstrukcí prochází kabina A-mužstva na Zimním stadionu Luďka Čajky. Ta odstartovala komplexní demolicí v takzvané „mokré zóně“, neboli zázemí pro wellness a regeneraci, které v neměnné podobě fungovalo dlouhou řadu let. Hráči budou mít nově k dispozici vířivé vany, ochlazovací bazénky, saunu, kryokomoru. Samotná kabina dostane nový nábytek a vybavení k tréninku.“

Nezapomíná se však ani na další věci.

„Novou podobu bude mít také kabina hostů, kde rovněž dojde k modernizaci sprch a toalet, podle nových kritérií ČSLH v ní budou mít samostatnou kabinu také trenéři. Všechny tyto rekonstrukce probíhají tak, aby zázemí splňovalo podmínky pro účast v Tipsport Extralize,“ nastínil dále Pravda.

Vedení zlínského klubu dělá vše pro to, aby se minimálně zopakovala účast v baráži. K tomu vedly i hráčské změny včetně návratů Romana Vlacha nebo Jakuba Šlahaře.

Kádr na konci června ještě není uzavřený, klub by do svých řad například zlákal odchovance a zkušeného obránce Petra Šenkeříka. Další pohyby musí dávat smysl, na nic se tak nespěchá.

„Celý tým (hráči, trenéři) vypadá velice soudržně a věřím, že budou mít velkou motivaci ke splnění cíle. Bezpochyby mu věřím. Tým určitě má velkou kvalitu, ale stále vidíme místa, kde by bylo dobré něco posílit, na druhou stranu nás netlačí bota z pozice startu ligy. Trh s hráči neustále sondujeme a hledáme vhodné hráče. Věřím, že do startu ještě nějaké zajímavé tváře přivedeme,“ informuje Pravda zlínské fanoušky.

Byli to příznivci klubu, kteří od začátku ledna pomohli napsat Beranům krásnou pohádku v podobě celkového prvenství v Chance lize.

„Pevně věřím, že jsme fanoušky navnadili na start nové sezóny a projeví se to v návštěvnosti hned od začátku sezóny. Projev chuti a vůle fanoušků vnímáme i v aktuálním prodeji permanentek, kde jsme zatím spokojení. Věříme, že se nám podaří zvednou průměr v zápasech na cca. 4 tisíce, to by byla určitě významná vzpruha a podpora k tažení za extraligou. Každý fanoušek je velice vítán a může tedy zakoupením permanentky přiložit ruku k dílu. Od prvního července začíná on-line prodej permanentek, tak se může každý přidat!“ dodává závěrem nový GM a jednatel klubu Jan Pravda.