Tým možná není dle představ trenérů, výrazný herní progres však zatím nenastal.

Nechci se vymlouvat, ale jen pro shrnutí. Je potřeba si uvědomit, že tým byl nějakým způsobem složen Robertem Hamrlou a Milošem Říhou. Na začátku sezony mi bylo řečeno, že mančaft je bez problémů, dobře potrénovaný. Sportovní úsek fungoval samostatně, měl plnou důvěru. Tým ovšem nešlapal, jak bylo deklarováno, jak jsme si mysleli, z čehož jsme zklamaní. Hned zkraje Chance ligy proběhly změny, dorazili Finové, jejichž příchod požadoval tehdejší sportovní manažer Miloš Říha. Majitelé i já jsme tento požadavek schválili. Teď je samozřejmě na pováženou, zda všichni odvádějí stoprocentní výkony, nebo ne.

Trenéři jsou u týmu měsíc. Jak dlouho ještě dostanou čas?

Honza Srdínko je dostatečná náhrada – má šest titulů v české extralize, dva ve slovenské. Deset let trénuje dospělácký hokej. Kdybych měl řešit změny v realizačním týmu, tak tím, že ho doplníme. Zdeňa Sedlák má teď hodně věcí, chci, aby byl postupně uvolňován pro mládež. Ne kvůli tomu, že bych s ním byl nespokojený. V této chvíli bych žádné změny neavizoval, ani neřešil.

Nového hlavního trenéra v dalších dnech a týdnech tedy nehledáte…

Spíše řešíme rozšíření realizačního týmu. Hledání zcela nového není na pořadu dne.

Jak má vypadat změna realizačního týmu?

Jsou tady dvě varianty – buď příchod nového asistenta trenéra, nebo angažování nového hlavního trenéra s asistentem Honzou Srdínkem. V současný trenérský tým však mám plnou důvěru, spíše bych hledal doplnění ve formě asistenta.

Pokročili jste v tomto ohledu?

Jednání pořád probíhají, jsme aktivní. Reprezentační pauza nám více otevřela cestu, týmy ani lidé během zápasů tolik jednat nechtějí. Konkrétně vám to ale říct nemůžu. Jednání posuneme dál. V dalších dnech nebo příštím týdnu by už mohlo být hotovo.

Miloše Říhu jste odvolali před měsícem. Nebylo to i s odstupem času ukvapené rozhodnutí?

Vůbec bych to tak nehodnotil, rozhodnutí vycházelo z historie – pan Říha si skládal svůj tým, bylo deklarováno, že bude hrát na předních příčkách tabulky. Na jeho žádost pak došlo k dalšímu doplnění. Měl neomezené možnosti, kompletně si vedl sportovní stránku. De facto už měsíc a půl zpátky jsme řešili, že výkony týmu nemají stoupající tendenci. Odehráli jsme jeden dobrý zápas, dva pak byly horší. S majiteli jsme se na této změně jednomyslně domluvili. Víceméně jsem jen řešil kdy. Výkony stagnovaly, šly dolů.

Skončil pouhý den před derby se Vsetínem…

Chtěl jsem dvě věci – mít vyprodaný stadion a tým nakopnout. Chtěli jsme, aby derby mělo úroveň, tým šlapal a vyhrál. Všem jde samozřejmě o výhru, jsem rád, že v tomto směru se to povedlo.

Když to vezmeme z jiného úhlu, tak mužstvo se jak pod panem Říhou, tak i panem Srdínkem dokázalo na velké týmy vyhecovat. Pak přijdou zápasy s Kolínem a Sokolovem a nastavení je často odlišné. To už není přímo problém v trenérech, ne?

Hodnotíte to správně, v určitém slova smyslu to není jejich problém. Tým si ale poskládal právě trenér, vnímám to tak, že problém je od začátku. Proto je potřeba udělat změnu – aby se nový trenér a realizační tým na to díval jinými očima. A když se budou provádět změny v kádru, tak aby nebyl zatížený minulostí. Proto se tento koncept udál, tedy aby tým dostal úplně nový náboj. Aby tam byla změna. Té nedocílíte setrváním trenéra. Miloš prostor dostal, věděl, o co nám jde, měl všechny informace. Nebylo to rozhodnutí ze dne na den.

Při odvolání trenéra Říhy jste přivedli „jen“ trenéra juniorky, v záloze jste neměli žádnou náhradu.

To je přesně ono nepochopení. Když se podíváte, jaký má Honza životopis, tak je plnohodnotná náhrada. Zdeňa navíc byl u úspěchu s trenérem Říhou. Touto optikou je to jednoznačné nahrazení předchozího realizačního týmu. O doplnění se bavíme vážně kvůli tomu, abych Zdeňovi rozvázal ruce, který má v klubu i jiné povinnosti.

Loni úspěšně zafungovalo trenérské duo Miloš Říha, Zdeněk Sedlák. Druhý jmenovaný teď znovu přišel vypomoci. Bavili jste se o možnosti, že byste je znovu spojili dohromady?

Měli jsme více variant, komunikovala se i tato. Určitě to připadalo v úvahu. Nakonec jsme se rozhodli odvolat celý realizační tým. Zvolili jsme se tuto variantu, je pro nás nejlepší možná. Největší problém totiž vnímám v hráčském kádru, potřebujeme ho probudit, provést změny. Výkony se nám nelíbí. Budeme se ale snažit s tím pracovat. Na základě toho poté můžeme hodnotit, zda změna byla úspěšná, nebo ne.

Miloš Říha působil v klubu i jako sportovní manažer. Kdo teď zastává tuto funkci?

Hráčské výměny řeším s panem Srdínkem a panem Sedlákem. Sportovní část mají na starosti právě trenéři, osobně řeším obchodní záležitost. Teď jsme si to podělili. Když se bavím s potenciálními novými trenéry, tak i s výhledem na příští sezonu. Příchozí trenér by měl budovat kádr na nový ročník.

Osobně jste už mluvil o příchodu Finů, které si přál Miloš Říha. Neměl mu někdo v tomto případě více oponovat?

Je to otázka kompetencí ve firmě. Když zodpovědnost necháte lidem, kteří jsou v tomto ohledu kompetentní, tak jim musíte důvěřovat. S tím však můžou přijít i negativa, že se to nepovede. Rozhodně ale nechci paušálně hodnotit, že Finové jsou špatní. Řešili jsme to po prvních třech zápasech, česká a slovenská liga v danou chvíli nenabízela zajímavá jména. Šli jsme do zahraničí, spoustu agentů i hráčů jsem řešil já. Na stole bylo dost hráčů. Ze sportovního hlediska si je vybral Miloš, s majiteli jsme tomu dali souhlas. Bez oponentury to nebylo.

Výběr zahraničních hráčů je kolikrát loterie…

Můžete se podívat na jejich videa, komunikovat s jejich předchozími týmy. Získáte doporučení. Aktuální stav se ale projeví, až přijde. I proto jsme takto řešili Mikka Salmia, který přišel na try-out. Pak se řeklo jestli ano, nebo ne. Miloš od samého začátku usiloval i o Michaela Keränena. Dneska vidíme, že úplně není v pohodě, řešíme i toto jméno. Za mě zahraniční hráč musí převyšovat ty české. Pozitivně určitě hodnotím Alexe Salonena, je to pro nás zajímavý a užitečný obránce. Dobře je na tom Jesse Paukku, který je velký bojovník, vybojovává puky a připravuje šance. Řešíme, co bude dál se Salmiem a Keränenem.

Je tedy i ve hře odchod některých Finů?

Pokud se nezlepší a nebudeme vidět jejich přínos, pro který jsme je brali, tak je to možné.

Naposledy přišli právě Finové. Kdy fanoušci uvidí změny v kádru? (rozhovor se uskutečnil ve čtvrtek dopoledne)

Zrovna dnes jsme přivedli švédského obránce, který je u nás na čtrnáctidenním try-outu. (Berani ve čtvrtek odpoledne ohlásili novou akvizici Stefana Warga – pozn. Red) Podíváme se na něj, věřím, že tým může doplnit. Řešíme i útočníky jak v české lize, tak zahraničí. Kádr dozná změn nejen v trejdech, ale přímo příchodech. Trejdy jsou poměrně složité, nechceme jít z bláta do louže. Pokud to uděláme, tak aby to opticky i výkonnostně bylo pro nás daleko lepší.

V loňské sezoně tým nakopl Petr Kratochvíl. Je možnost, že by se situace opakovala?

Byl bych za to samozřejmě rád. (úsměv) Poměrně intenzivně o tom jednám. Toto jméno je velmi populární. Rozhoduje však Kometa, ta si řekne, kam hráč půjde. Farmu má ve Znojmě a Přerově, je to o to složitější. S Brnem o tom jednáme, máme o něj zájem. Věřím, že pokud se nerozhodne jinak, tak to bude pro nás.

Když jsme u kádru, tak to občas vypadá, jakoby hráčům na výsledku nezáleželo. Chybí rvavost, dravost, úsilí…

Souhlasím s tím, že přístup není od všech stoprocentní. Je ale zajímavé, že je to zápas od zápasu. Dám příklad. V Sokolově jsme odehráli poměrně slušné dvě třetiny, prvních deset minut třetí bylo katastrofálních. Kluci se zvedli, vyhráli tam, letos jsme se Sokolovem nezvítězili. Této výhry si i díky stavu 2:2 cením.

Pak přišel zápas na ledě nováčka ve Znojmě a většina duelu téměř odevzdaná…

Výkony nejsou vyrovnané, proto ani nechci hodnotit Honzu Srdínku a Zdeňu Sedláka. Každopádně je evidentní, že tým není stabilní. Je otázka, zda je to ze systému trénování nebo protože je starý. Máme ho nejstarší v celé Chance lize, síly nějakým způsobem dochází. Pokud odehrajete sedm osm zápasů ve čtrnácti dnech, tak to pro kluky může být náročné. Nechci to svádět na špatné předchozí trénování, to s tím nemá nic společného. Na tým se z tohoto pohledu musíme pořádně podívat, řešíme to na denní bázi. I proto chceme změny, 50 % kádru však nejde obměnit. Provést jdou pouze „kosmetické“ změny. Pak jde o to, aby hráči začali předvádět stabilní výkony a mohli jsme se o to opřít. To teď není.

Aktuální výsledky nenechávají chladné fanoušky, jsou frustrovaní. Odráží se to i na samotných návštěvách.

Na Chance ligu máme nejlepší návštěvy, v průměru okolo tří tisíc. Spokojený s tím nejsem, v základní části jsem se chtěl pohybovat okolo čtyř tisíc. Určitě bych chtěl, aby se to zlepšilo.

A frustrace fanoušků?

S fanoušky jsme měli už čtyři schůzky, poslední před čtrnácti dny. Teď jsme jim dali možnost „Dotazy na vedení“. Věci chceme vysvětlovat. Fanoušci by ale měli i pochopit, že tým pořád není na výslunní, v těžkých chvílích je potřeba mu pomoci. Teď je ta chvíle. Věřím, že když nám pomůžou, budou pozitivní, tak kluci jim to vrátí. Chápu však, že fanoušek řeší jen výhru, nebo prohru, de facto nic není mezi tím. Je potřeba se dívat na klub jako celek, za sezonu toho předvedl opravdu hodně. Vše nejde okamžitě, vždy to někde nějakou dobu pokulhává.

Kritika někdy padá i na vaši hlavu. Měl jste obavu, že byste současnou situaci odnesl i přímo vy?

Určitě mě to napadlo. Do pozice jsem nastoupil v srpnu, jsem v ní několik měsíců. Nepotřebuji se zviditelňovat, pro klub budu pracovat do doby, dokud mu můžu pomoci. O mé pozici rozhodují majitelé, ze dne na dne mě můžou odvolat, je to v jejich gesci. Já to nezměním. Má pozice je full-time, ve dne v noci. Věřím, že jak se začne vyhrávat, tak se změní i pohled fanoušků, že změny budou přijímat pozitivně.

I za tak krátkou dobu máte za sebou hodně rozhodnutí. Udělal byste vše stejně?

Je otázka, v jaké oblasti. Pokud vezmu moji gesci financí, provozu, tak změn se realizovalo poměrně hodně, muselo se na to najít dost financí. Za zády mám silné nové partnery, které jsme přivedli. Pochvalují si, že se toho udělalo hodně, včetně mládeže. Vždy můžete sehnat více sponzorů, mít větší rozpočet, lepší mužstvo apod. Důležitá je ale ještě jedna informace.

Prosím, povídejte.

Minulé vedení tvrdilo, že klub je na nule, dokonce v plusu. Když jsem přišel do společnosti, tak jsem si udělal audit. Klub je za loňskou sezonu mínus čtyři miliony korun. Je to auditovaná účetní uzávěrka, která je už schválená. Pořád tlačím problémy z minulosti, není to jednoduché. Všichni vidí jen onu výhru, nebo prohru, klub je však potřeba řídit, ufinancovat ho. A pracovat s ním.

Kormidlo jste převzal po Robertu Hamrlovi. Ten v jednom z rozhovorů zmínil, že pokud bude stoprocentně očištěn, nebránil by se návratu do klubu. Víte o tom něco?

Je to v gesci majitelů, musí si rozhodnout, jak budou postupovat. Na našich poradách však zaznělo, že dokud problém nebude vyřešen, tak to v této chvíli není reálné.

Budeme-li se pohybovat v rovinách „kdyby“. Našla by se pro něj v klubu pozice?

S Robertem nemám žádný problém, čas od času se potkáme. Dodáváme mu hráče do Vyškova, za který chytá i teď Kořének. Spolupráci se nebráním. Ve sportovní oblasti se o tom dá spekulovat a uvažovat. Co se týče financí a dalších věcí, tak o tom si musí rozhodnout majitelé.