Srdínko po Kolíně: Byla to velká ostuda. Beru to jako osobní prohru

Nevymlouval se, nehledal žádné vytáčky. Po sobotním výbuchu v Kolíně na rovinu řekl, jak to vše cítil. A ne úplně růžově. „Byla to jedna velká ostuda. Beru to jako velkou osobní prohru,“ shrnul výstižně zkrat ve 45. kole Chance ligy hlavní kouč hokejových Beranů Jan Srdínko.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Zlín | Video: Deník/Vladimír Malinovský