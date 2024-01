ROZHOVOR/ Neskrývá emoce, společně se Zdeňkem Sedlákem tvoří v tomto ohledu vražedné duo. Jan Srdínko i jeho trenérský kolega je však proti Třebíči dokázal korigovat, zlínské Berany uklidnit. I díky tomu si ševci v nervózním zápase poradili se silným soupeřem 5:2. „Hra byla hodně emotivní, hráče jsme se snažili uklidňovat. V danou chvíli je to nesmírně těžké. Nedisciplinovanost si ještě jistě rozebereme,“ nezapírá Srdínko, který dvakrát v zápase musel skousnout dvě vyloučení 2+2.

Zlín hostil Třebíč. | Video: Deník/Radek Štohl

Pane trenére, jak byste zhodnotil výhru proti čtvrté Třebíči?

Věděli jsme, že nás bude čekat těžký urputný soupeř, což se potvrdilo. Začali jsme vlažněji, chyběl nám důraz při zakončení. S přibývajícím časem se kluci do toho dostávali, tlačili jsme se více do brány. Nastartovalo to fanoušky, hnalo nás to dopředu. Byli jsme rádi, že se hra zlepšila. Zaslouženě jsme vyhráli. Klukům bych však vytknul spoustu vyloučení. V takových těžkých zápasech, navíc proti Třebíčí s nesmírně silnými přesilovkami, to nejde. Dvakrát nás také potrestala. Těmto zbytečným faulům se do budoucna musíme vyvarovat.

Museli jste hráče během zápasu krotit?

Hra byla hodně emotivní, hráče jsme se snažili uklidňovat. V danou chvíli je to nesmírně těžké. Nedisciplinovanost si ještě jistě rozebereme.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Byly tam i dvě tzv. panenky. Budou pokuty?

S klukama si to vyřešíme v kabině. (úsměv)

Sám emocím dáváte velký průchod, proti Třebíči jste nevydržel stát na jednom místě.

Jsem emotivní typ člověka, kluky se snažím nastartovat, povzbudit. Když něco vyvedou, tak to poznají, zjistí to hned. (úsměv) Nedokážu jen tak stát a koukat bez jakékoliv komunikace.

Třebíč jste nakonec podruhé v sezoně porazili. Jak je to důležité pro sebevědomí?

Těžký je každý zápas, klukům pak taková výhra pomůže. V sebevědomí však není problém, nebojují s tím. Spíše jde o to, aby si více věřili v zakončení. Byli jsme rádi, že jsme vstřelili i více gólů.

OBRAZEM: Emoce na ledě, 18 trestů. Berani podruhé vyzráli na Třebíč

Tři body přijdou vhod i vzhledem k sobotnímu derby na Vsetíně, že?

Každá výhra se počítá. Na Vsetíně nás ovšem čeká těžké utkání. Musíme se na to připravit, abychom zápas zvládli. Vím, co nás tam čeká. Bude to boj, o každý píď ledu. Vsetín má kvalitní mančaft, tým se pokusíme co nejlépe připravit. Musíme být disciplinovaností. Pokud tomu tak nebude, těžko vyhrajeme.

Na Lapači jste se jako soupeř představil už v roli trenéra Slavie. Proběhne nyní se stranou soupeře hecovačka?

S kustody a dalšími kluky prohodíme pár slov. Mám tam spoustu přátel, včetně Ivana Tesaříka. Chci však vyhrát za každou cenu. Uděláme pro to všechno.

Fanoušci Vsetína vás při posledním derby přijali dobře. Bude to díky tomu snadnější výjezd?

Byl jsem za to rád, těžko ale můžu předvídat, jak to bude probíhat. Nechci, aby ten zápas byl o mně, je to práce kluků. Přeji si, aby zahráli dobrý zápas, zvládli to a aby naši fanoušci byli spokojení.

Osobně za sebou máte první čtvrtinu u A-týmu ševců. Jak byste ji charakterizoval?

Není to úplně ideální, výkony byly jak na houpačce – dobré, špatné, dobré, špatné. V zápasech nás nejvíce trápila koncovka, střelecká potence byla špatná, největším kamenem úrazu v této čtvrtině. Nerad bych to zakřikl, zlepšily se přesilové hry.

Před zápasem s Třebíči proběhla výměna s Přerovem. Jak to vypadá s dalšími změnami do konce ledna?

Jak už jsme říkali, trh mapujeme. Teď nastaly změny, chtěly jsme je i kvůli oživení Pospece. (Tomáš Pospíšil) Zaslouží si to, má svoji kvalitu. Jsem přesvědčený, že mu to pomůže. Další věci budeme řešit dál.

Proč jste sáhli právě po Vojtovi Tomim?

Přerov nabízel hráče, vybrali jsme si Vojtu. Týmu přinese pohyb, důraz v zakončení, je to koncový hráč, umí dát gól. Věříme, že nám v tuto chvíli pomůže. V lednu máme celkem jedenáct utkání, bude to těžké.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Naopak jste prodloužili try-out Stefanu Wargovi. Co vás k tomu vedlo?

Chceme ho dál vidět a být skálopevně přesvědčení, jaký je v něm potenciál, zda pro náš tým bude přínosem. Kdybychom byli tak přesvědčení, tak jsme ho po první zkoušce už podepsali. Navíc jsme chtěli obehrát Tadeáše Talafu, který se v Přerově dostane více do hry. Stefan nám ještě něco musí ukázat.

Na střídačce stále figurujete se Zdeňkem Sedlákem starším. Jak to vypadá s posílením realizačního týmu?

S Honzou Pravdou (generálním manažer Beranů) jsme v dennodenním kontaktu, řešíme různé varianty. Na stole zatím nic konkrétního není.

V těchto dnech se tedy nic očekávat nedá?

V nejbližších dnech zatím ne.

Zdroj: Deník/Radek Štohl