K A-týmu Beranů naskočil 16. listopadu, o den později ho čekal debut. Pořádně specifický, proti Vsetínu, se kterým coby hráč slavil pět mistrovských titulů. V roli asistenta trenéra ho před dvěma lety dovedl do finále Chance ligy. „Vzpomínám si na to úplně přesně!“ usmívá se 50letý kouč.

„Bylo to hektické, vše se seběhlo hodně rychle. O to pikantnější bylo, že jsme hráli právě proti Vsetínu. Snažil jsem se od toho oprostit. Hodně mi pomohli kluci, jak se k tomu postavili. Bojovností a buldočí vůlí jsme to urvali,“ připomíná Jan Srdínko vítězství 5:4.

Pane trenére, Litoměřice jste porazili 4:3 na zápasy. Čekali jste upřímně tak tuhý odpor Kališníků?

Vnímáme kvalitu každého soupeře. Ltoměřice byly silné hlavně v útoku, v základní části vstřelily o hodně více gólů než my. Bylo znát, že mají šikovné kluky. Chtěli jsme eliminovat jejich ofenzívní sílu, což se nám ze začátku úplně nedařilo. Nakonec jsme však postoupili.

Fanoušci si možná vzhledem k ambicím i historii obou mančaftů představovali hladší postup…

K sérii jsme přistupovali s pokorou, šli jsme krok po kroku. Hlavní bylo vyhrát čtyři zápasy. Čím dříve se to samozřejmě podaří, tím je to lepší. V kádru Litoměřic jsou hráči, kteří už nakukují do extraligy, spousta z nich má kvalitu. Někteří navíc prošli veškerými mládežnickými reprezentačními kategoriemi.

Byli jste krok od vyřazení, čelili jste stavu 2:3 na zápasy.

Určitě jsme se z toho nesesypali, věděli jsme důležitost každého dalšího utkání. Na tlak jsme navíc byli zvyklí. Kluky jsme se snažili namotivovat, říct jim co a jak. Troufnu si tvrdit, že v posledních dvou zápasech jsme možná zahráli nejlepší hokej v play-off, ne-li celé sezoně.

Čím to, že jste předvedli tak skvělé výkony? Potřebují být hráči pod velkým tlakem?

Takto bych to úplně neřekl. Na těchto věcech si zakládáme od doby, co jsme u týmu. Ne pokaždé to padne na úrodnou půdu. I předtím jsme měli dobré zápasy, nedařilo se nám však střelecky.

Může vám tato těžká série paradoxně pomoct?

Beru to pozitivně. Litoměřice nám v určitých fázích ukázaly směr, co musíme změnit, abychom v play-off byli úspěšní. Na mladých klucích byla vidět neskutečná soudržnost, odhodlání. Nám někdy tato abnormální obětavost a zdravá agresivita chyběla. Otevřelo nám to oči.

V play-off se ve velké míře herně i bodově rozjelo finské trio Paukku, Salmio, Salonen…

Každý zahraniční hráč potřebuje určitou adaptaci. Kluci se zvedli, jejich výkonnost jde nahoru.

Nejvíc asi překvapuje Mikko Salmio, že? S osmi góly je nejlepším střelcem mužstva v play-off…

Mikko se při našem příchodu potýkal se zraněními, vždy pak z toho vypadnete. Znovu se do toho dostáváte. K tomu si musíte si zvykat na nové prostředí, novou soutěž. Vše nějakou chvíli trvá, než si to sedne.

Od konce semifinále máte do prvního utkání se Vsetínem jen tři dny. Jak jste na tom se silami?

Kádr máme široký, jsme v pořádku.

Stoprocentní to ale nebude, ne?

(úsměv) Po této stránce jsme stoprocentně připraveni.

První finále vás čeká už zítra. Premiéru u A-týmu Beranů jste měl právě proti Vsetínu. Vzpomínáte si na to dobře?

Úplně přesně! (úsměv) Bylo to hektické, vše se seběhlo hodně rychle. O to pikantnější bylo, že jsme hráli právě proti Vsetínu. Snažil jsem se od toho oprostit. Hodně mi pomohli kluci, jak se k tomu postavili. Bojovností a buldočí vůlí jsme to urvali.

Teď už proti Vsetínu budete přímo bojovat o titul. Takové finále je vysněné pro všechny strany, že?

Určitě ano. Bude to svátek hokej, lidé by si finále měli užít a vážit si toho, že ho znovu můžeme hrát. Hodně jsme si to přáli. Jsme rádi, že jsme to dokázali.

Od předloňského září se Zlín utkal se Vsetínem už čtrnáctkrát. Co v této sérii může rozhodovat?

Zajisté maličkosti. Ale také týmovost, nasazení, zodpovědnost, minimum individuálních chyb. I srdíčko, vůle a touha po vítězství. Toto jsou aspekty, které na miskách vah rozhodují.

Měli jste možnost Vsetín během play-off sledovat?

Chystali jsme se na naše zápasy, soupeře jsme do té doby neřešili. Na Vsetín se připravujeme teď.

Valachům skvěle v play-off chytá Maxim Žukov…

Vsetín si je vědomý, že Max jim v semifinálové sérii s Jihlavou hodně pomohl. Je to jeden z jejich klíčových hráčů.

Na druhou stranu Daniel Huf v posledních dvou zápasech udržel čisté konto. Pro brankáře to musí být velká psychická vzpruha.

Skvělé je to jak pro Hufina, tak celý tým. Potřebovali jsme si sáhnout na povedené zápasy, poslední dva nám výborně sedly. Ke vší úctě k soupeři, naši hrou jsme ho k ničemu moc nepustili. Do dalších zápasů vám to ukáže směr.

Osobně pojedete na Lapač v roli trenéra Zlína podruhé. Bude to pro vás ještě specifické?

Asi bych lhal, kdybych řekl, že to se mnou nic nedělá. Prožil jsem tam část života. Teď jsem však na druhé straně, se Zlínem chci udělat vše, abychom byli úspěšní!

Slavnostní buly při prvním finále vhodí váš bývalý kouč Jan Neliba.

Vážně? To mu jdu hned zavolat! (smích)

Dovedl vás k mistrovským titulům. Jaký byl trenér?

Byl velký srdcař, impulsivní. Věděl jste, na čem jste. Svoji energií vás donutil, že se na nic nemůžete vyfláknout. Hlavně je to správný chlap.