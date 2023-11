Emoce, napětí, potyčky. K tomu parádní kulisa sedmi tisícovek diváků. Sváteční derby mezi zlínskými Berany a Vsetínem prostě bavilo, vrcholem byla přestřelka s devíti góly! Ševci pod novým dočasným trenérem Janem Srdínkem udolali svého rivala, oplatili mu prohru z prvního vzájemného utkání sezony.

Páteční sváteční derby mezi Zlínem a Vsetínem. | Video: Deník/Radek Štohl

„Byl to velice kvalitní zápas s výborným soupeřem,“ cenil si Srdínko prestižního vítězství.

„Diváci sledovali parádní vyrovnané utkání. Hodně se bruslilo, hrálo se do těla,“ pokýval hlavou lodivod hostujícího mančaftu Jiří Weintritt.

Domácí si na úvod vytvořili dva závary, které neproměnili, ve čtvrté minutě inkasovali. Hostující Valaši po vedoucím gólu působili uvolněně, lépe. V závěru dějství se však Beranům podařilo srovnat na 1:1.

OBRAZEM: Derby přineslo devět gólů! Srdínko s Berany oslavil premiéru výhrou

„Výborně jsme vstoupili do utkání, první třetina byla z naší strany snad nejlepší – měli jsme šance, hodně puků, dobrý pohyb. Bohužel jsme prohrávali, štěstíčko nám nepřálo,“ mrzelo zlínského Jana Srdínka.

„Za stavu 1:0 jsme se dostali do několik pozic, ze kterých jsme měli odskočit do vyššího vedení, zápas by asi šel jinou cestou,“ mrzelo vsetínského Weintritta.

Od druhé třetiny se to ještě více gólově rozjelo – domácí se dvakrát dostali do vedení, svůj náskok navýšili zkraje třetí části. V té době se už možná viděli s výhrou v kapse. Valachům se ovšem za minutu a půl podařilo srovnat, na slepené góly potřebovali jen 16 vteřin.

„Druhá třetina nebyla z naší strany ideální, byly tam drobné chybičky, Vsetín se dostával do příležitostí, Hufino to pochytal. Přesto jsme šli do vedení. Ve třetí se bojovalo o každý kus ledu, jsem rád, že se štěstí v závěru připojilo na naší stranu,“ radoval se Srdínko.

„V dalším průběhu utkání jsme měli dost šancí na to, abychom dali více než čtyři góly. Delší dobu nás ovšem trápí produktivita, vidím to jako příčinu našich proher. Neustále na tom pracujeme, v určité fázi to potká každý tým. Jde o to, aby ten čas byl nejkratší,“ velí Jiří Weintritt.

Jedním z klíčových okamžiků byl úvod závěrečné třetiny, ve kterém domácí ztratili dvougólový náskok. Hosté pak byli na koni, rozhodující trefu ale nepřidali.

„Tento tým se za žádného stavu nevzdává! Kluci byli na střídačce odhodlaní, v jedné minutě se to podařilo. Bohužel jsme dostali pátý gól po chybce ve středním pásmu, dohrálo se to na brankovišti. Byli jsme tam pomalu, neměli jsme pod kontrolou hokejku zlínského útočníka. Domácím gratuluji k vítězství,“ dodal Weintritt.

Specifický nádech derby prožíval domácí hlavní kouč Jan Srdínko. Bývalý obránce v minulosti jako hráč vyválčil právě se současným rivalem ze Vsetína mistrovské tituly, ještě v loňském derby stál na střídačce hostujících Valachů.

Teď se však role obrátily, Srdínko při své premiéře vedl Berany. Fanoušci Vsetína si pro něj připravili vtipný transparent.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

„SRDCE, VÍŠ CO MÁŠ DĚLAT.“

Jak na to domácí trenér reagoval?

„Zachovali se velice korektně, za to jim děkuji. Jsem rád, že na mě nezapomněli, že to vzali, jak to je. Je to sport a naše práce,“ uzavřel Jan Srdínko po úspěšném debutu.

Bude se mu s Berany dařit i nadále?

