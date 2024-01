Hlavní kouč zlínských hokejistů Jan Srdínko nebyl po Sokolově spokojený s koncovkou týmu. Na tiskové konferenci se kromě porážky 2:3 vyjádřil také k dalším tématům okolo mančaftu, včetně působení Petra Holíka.

Jan Srdínko. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Pane trenére, se Sokolovem jste padli potřetí v sezoně. Jak jste viděl prohru?

Je to pro nás zklamání, chtěli jsme se dotáhnout na čtvrté místo. Když jsme vždy takto blízko, tak nejsme schopni to urvat. Samotná předvedená hra je stará ohraná písnička, nemůžeme dát gól, trápí nás koncovka. Rozhodly speciální formace, soupeř dal dva góly v přesilovkách, my jsme si jimi nepomohli.

Za poslední dva zápasy jste vstřelili tři góly. Co je v koncovce za problém?

Celkové řešení situací v gólových situací – buď to přehráváme, nebo můžeme vystřelit z první a na místo toho si to dáváme do bekhendu. Je to pořád dokola. Dokud na vytvořené šance nebudeme dávat více gólů, tak body těžko budeme sbírat.

OBRAZEM: Berani po Porubě prohráli i se Sokolovem

Proti Sokolovu to ale minimálně ve dvou třetinách nebylo pouze o zakončení, že?

Je pravda, že výkon v této části nebyl podle představ. Soupeři na druhou stranu na vítězství stačí devatenáct střel. A okleštit to v obraně a dovolit ostatním týmům méně střel je pomalu nereálné. Podobný zápas jsme hráli s Přerovem, který vyhrál na třináct střel, my jich měli přes čtyřicet. Každá samozřejmě není nebezpečná, v zakončení ovšem chybí moment překvapení, lehkost. Začíná to od beků, kdy mají puk na modré čáře, můžou to dostat do předbrankového prostoru, trefí však prvního hráče. Víme o tom, snažíme se na tom pracovat.

Zlepšit produktivitu má Petr Holík. Jak vnímáte jeho dosavadní přínos?

Pro tým je obrovským přínosem, jde vidět, že je to pan hokejista – vidí hru, dobře ji čte. Z jeho šikovných a kvalitních přihrávek musíme vytěžit maximum.

Měl za sebou výborný debut proti Jihlavě, proti Porubě a Sokolovu se bodově neprosadil.

Kromě bodů je potřeba sledovat i to, kolik rozdá přihrávek, kolik má finálních nahrávek, tedy kdy jeho parťák v útoku může zakončit nebo skórovat. To nám také chybělo.

Proti Jihlavě odstoupil Jakub Šlahař. Prozradíte, jak na tom je, kdy se vrátí?

Šlahy má zranění v horní oblasti těla. Předpokládaná léčba je čtyři až šest týdnů, play-off by měl snad stihnout. U svalových zranění je to však těžké, hodně těžko se to odhaduje.

Musíte to teď překopat? Vedle něj měli být v první formaci Petr Holík, Jesse Paukku…

Měli jsme to tak nastavené. Stalo se to však už během prvního střídání proti Jihlavě, i tak jsme to museli zvládnout. V hlavě máme určité varianty, budeme na tom pracovat.

Místo Šlahaře v první lajně nastupoval Martin Lang. Jak jste byli spokojeni s touto lajnou?

Už jsme provedli změny, do první formace jsme dali Kindla. Uvidíme, jak to bude dál.

Navštívili jsme: Zlínský kraj rozjel MČR pomalu, v pondělí získal bod

Petr Holík přišel teprve před týdnem. Bude to poslední změna v kádru?

Tým je zatím postavený, jak je postavený. Situaci příchodů a odchodů řešíme, v tuto chvíli není žádný hráč na trhu, který by nás oslovil.

V lednu dorazil z Přerova také Vojtěch Tomi…

Další jeho působení u nás bude na domluvě s Přerovem, je tady formou hostování do konce ledna. Uvidíme, jak se domluvíme.

K Zubrům šel i Tadeáš Talafa. Bude znovu nastupovat za Berany?

Ano, měl by se vrátit zpátky do Zlína.