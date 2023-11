ROZHOVOR/ Už měl dávno po tréninku svých juniorů, o několik hodin později mu v pozdních večerních hodinách přišel telefonát. Zavolal mu šéf hokejového Zlína Jan Pravda. „Ozval se mi manažer klubu, že po domluvě vedení dojde ke změně, že se z juniorského týmu přesouvám k áčku,“ poreferoval své povýšení nový (dočasný) hlavní kouč Beranů Jan Srdínko.

Ve středu vedl juniory, dnes ho ještě s nimi v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky čeká zápas. (proti Kometě Brno od 18 hodin). Dopoledne však už poprvé převzal A-tým, o pouhý den později povede 49letý kouč své svěřence do prestižního derby se Vsetínem. Půjde proti týmu, který ještě loni trénoval, ve valašském klubu zanechal obrovskou stopu i jako hráč.

„Vše se seběhlo rychle, pořádně jsem ani nebyl na mobilu. Nervózní sice nejsem, každopádně je to zvláštní pocit,“ přiznává s Srdínko s úsměvem. „Derby je svátek hokeje, zážitek a kulturní událost celého regionu, pro mě jako trenéra výborná zkušenost. Uděláme všechno, abychom byli úspěšní a divákům se to líbilo!“ burcuje pětinásobný vítěz extraligy se Vsetínem.

Ještě než dojde k vypuknutí prestižního derby, bude uctěna minuta ticha za zesnulého Romana Čechmánka. S legendárním brankářem nastupoval ve Vsetíně i reprezentaci.

„Včera jsem navíc byl na pietním zápase. Člověk to musí brát s úsměvem – Čeman byl showman, bavil lidi. Mám na něj pouze dobré vzpomínky.“

Máte za sebou první trénink. Po zápase s Třebíči byl hodně v pohybu, že?

Netuším, jak to probíhalo předtím. Pochybuji však, že by některý trenér chtěl, aby tréninky v pohybu nebyly. (úsměv) Mělo to nasazení, kluci chtěli, perfektně makali. Vypadalo to dobře. Směřovali jsme to k zítřejšímu utkání.

Co podle vás Beranům zatím chybí?

Viděl jsem jen některé zápasy, hodně se nám kryly s juniorkou. Co jsem však měl možnost sledovat, tak problémem jsou vstupy do utkání, individuální chyby a nedisciplinovanost, což bylo i naposledy v Třebíči. Tým to sráží na kolena, musíme se toho vyvarovat. Provedli jsme jen korektury v sestavě, velké změny se neplánují.

Jedním z problémů jsou špatné vstupy do zápasů. Zlín z posledních třinácti duelů jen jednou vyhrál první třetinu, pětkrát ji remizoval a sedmkrát prohrál…

Je to určitý ukazatel nastavení hráčů. Měli jsme s nimi krátké pohovory, a neřekl bych, že se hůře připravují. Je to pouze v jejich hlavách, že ho jdou vyhrát a nezúčastnit se ho. Musí začít od prvního střídání, chodit zodpovědně do každého z nich. Samozřejmě jsou zápasy, kdy to nelepí, odskakují puky. Vždy však musíte vidět úsilí. V klucích to však je, během zápasů to pak naskočí.

Mužstvo jste převzal zatím jen dočasně. Je možnost, že byste u týmu setrval do konce sezony?

Ve hře je i tato varianta. Momentálně se však připravujeme na Vsetín, půjdeme zápas po zápasu a budeme se snažit předvádět nejlepší výkony.

Na střídačce budete se Zdeňkem Sedlákem starším. Jste podobní, hodně emotivní, že?

Je pravda, že oba jsme impulsivní. (smích) Hokej je hra o emocích, byl jsem takový už jako hráč, teď i jako trenér. Sedlo bude mít na starosti obránce, já útok. Kompetence jsme však pořádně neřešili, sešli jsme se teprve ráno a řekli si určité věci. Snažili jsme se položit si otázku, na čem zapracovat. Teď je vše na hráčích, jak se k tomu postaví, podle toho se uvidí, jestli v kádru dojde ke změnám.

A-tým Beranů jste převzal po Miloši Říhovi. Budete se s ním bavit ohledně mužstva?

Právě Miloš mě při mém nástupu k juniorce měl doporučit. Jsme přátelé, trénovali jsme spolu už na Slavii. Určitě mu zavolám, chci se s ním pobavit.

Z kádru za jeho vedení odešli na hostování Roman Vlach a Zdeněk Sedlák mladší. Je možnost jejich dřívějšího povolání?

Oba kluky znám, podrobnější informace o jejich odchodu však nemám. Zatím to nebylo na pořadu dne, vůbec jsme to neřešili.

Odešli tři trenéři, přišli jste dva. Bude střídačka doplněna?

Na toto téma se bavíme.

Minimálně dočasně opouštíte juniorku, se kterou se vám konečně začalo dařit, vyhráli jste čtyřikrát v řadě…

S předvedenou hrou jsme byli spokojeni, vážně to už vypadalo – hokej byl rychlý, důrazný, líbivý, poráželi jsme týmy s hráči z extraligy nebo Chance ligy. Udělali jsme kus práce, kluci jsou nesmírně pracovití. Srážela nás však nezkušenost, máme jeden z nejmladších týmů v soutěži, ve finálových částech utkání jsme to nedotahovali. Byla to naše největší chyba, za kterou jsme byli potrestaní. Vinou přemíry snahy a někdy i trochy nešikovnosti jsme měli poměrně dost vyloučených hráčů, někdy i osm devět, což proti týmům s dorazovými hráči bylo nesmírně těžké zvládnout.

Budete si chtít někoho vytáhnout?

Kádr juniorky je hodně úzký, kdybych si od ní někoho stáhl, tak by byla hodně oslabená. Zvláště ve finální fázi sezony by pro ni bylo těžké uspět. O hráčích jsme se bavili i s Milošem, jejich výkonnost jsme konzultovali, přehled určitě měl. Kolikrát si někoho chtěl vzít, avšak nemohl, juniorka by oslabila.