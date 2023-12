„Zmiňoval jsem to už mockrát – co se týče pracovní morálky a nastavení kluků v trénincích, tak vše je v pořádku, odvedou maximum práce. Pouze je potřeba, aby se to přeneslo do utkání,“ přeje si lodivod zlínské střídačky, jenž převzal A-tým přesně před měsícem.

Každá taková přestávka se hodí, hráči doženou případné resty. Trenéři se můžou zaměřit na tolik propíranou kondici. „V repre přestávkách se vždy praktikuje, s klukama jsme na tom chtěli zapracovat. Trochu jsme nabrali i sílu, pomačkali železo. Neřekl bych ale, že by v tom byl problém, že bychom nestíhali bruslit,“ odmítá Srdínko.

Potíže však jsou, rozhodně nejdou odepřít. Berani jsou po více než polovině základní části osmí, na druhý Vsetín ztrácí 14 bodů. Pod novými trenéry navíc vyhráli jen tři z osmi zápasů, v sezoně utrpěli už šestnáct proher. „Se všemi kluky jsme měli krátké mítinky, rozebrali jsme jejich hru, jak se cítí, jak je vnímáme, jakou by měli mít roli. S každým jsme si takto popovídali. Věříme, že to bude ku prospěchu věci,“ vzývá Jan Srdínko lepší zítřky.

„Od kluků chceme otevřenost. A naopak. Když hráč něco udělá špatně, tak se snažím, aby věděl, na čem je. Musí být oboustranná důvěra. Samozřejmě nemůžou hrát všichni, o tom to ale je, s kluky se musí mluvit. Snažím se k nim být naprosto otevřený,“ poreferoval několikanásobný vítěz české extraligy.

Hlavním tématem poslední doby byly hráčské změny. První z nich se dostavila ve čtvrtek, kdy do kabiny ševců zavítal zkušený bek ze Švédska Stefan Warg. „Je to velký, silný a důrazný typ beka, přivádí zdravou agresivitu, takový nám v obraně trochu chybí. Stefan by to mohl splnit. Nechci ale předbíhat,“ hodlá si počkat na ostré zápasy.

Třiatřicetiletý borec, který má zkušenosti se zámořskými WHL a AHL, přitom teprve v úterý rozvázal kontrakt s Vídní. O dva dny později se už hlásil na českém území. „Trh je hodně omezený, hráči nejsou, shání se po nich týmy z extraligy i ty ze Chance ligy. Shodou náhod se objevila možnost angažovat Stefana. Uvidíme, jak se se vším popasuje.“

Berany především trápí útočná fáze, jen pět mančaftů soutěže má horší produktivitu. Fanoušci by proto rádi přivítali nová ofenzivní esa. „Zda někdo přijde do Vánoc? Jsou ještě dva zápasy,“ usmívá se Srdínko. „Trh každopádně mapujeme, přestupní termíny jsou k 31. lednu, na což je prostor,“ připomíná hlavní trenér Beranů. Ten doufá i v přínos současného kádru.

„Nedostatek útočníků rozhodně nemáme. Chybí nám ale střelecká produktivita, z vypracovaných šancí musíme být efektivní. Když vidím, jak kluci trénují, tak si odměnu zaslouží. Pořád věřím, že jim to začne padat,“ zůstává optimistou 49letý kouč.

Samotnému trenérovi by se v těchto dnech mělo dýchat svobodněji, generální manažer klubu Jan Pravda v týdnu zdůraznil důvěru v současný realizační tým. „Nervózní jsem z toho nebyl,“ říká jasným hlasem. „Jako trenér se v seniorském hokeji pohybuji už deset let, necítím, že bych neměl klid na práci. Naopak. Komunikace s Honzou Pravdou je velice korektní a přátelská. Beru to tak, že je to trenérské řemeslo, kdykoliv může nastat, že to nevyjde,“ uvědomuje si.

Zlínský klub by co nejdříve rád rozvázal ruce aktuálnímu asistentovi Zdeňku Sedlákovi, jenž je u Beranů šéftrenérem mládeže. Proto se hledá někdo Janu Srdínkovi. „Zdeněk nemá tolik času, někoho bych k sobě potřeboval. S Honzou vše spolu naprosto otevřeně komunikujeme, tato otázka je pořád otevřená.“

Nabízelo se obnovení spojení s Romanem Stantienem, se kterým současný lodivod ševců působil už v konkurenčním Vsetíně. „Jestli to můžu vyloučit? Bob aktuálně trénuje, je pod smlouvu. V této chvíli je bezpředmětné se o tom bavit,“ uzavírá Jan Srdínko.