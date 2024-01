Srdínko chválí i přes prohru: Dvě třetiny jsme předváděli výborný hokej

Potřetí v sezoně s Porubou bodovali, předtím dvakrát došli do samostatných nájezdů. Znovu to ale dopadlo vniveč.Naposledy se hokejoví Berani dostali s lídrem Chance ligy do prodloužení, ve 40. kole druhé nejvyšší soutěže opět nedokázali uspět, v sobotu prohráli v Kravařích 1:2. Získali jen jediný bod.

Jan Srdínko. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš