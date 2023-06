Na nejvyšší úrovni se tolik neprosazoval, u dvojnásobného mistra české extraligy to dosud nevycházelo. I proto rád přijal nabídku ševců. Tedy až napodruhé. „Byla varianta, že bych přišel už v loňském ročníku. Tehdy jsem však ještě chtěl zabojovat o své místo v extralize v Brně,“ vysvětlil šikovný forvard, proč nakonec absentoval při triumfu Zlína v Chance lize.

Berani se nenechali odradit. Zkusili to znovu. A vyšlo to! „Pan trenér Říha (Miloš Říha mladší) mě kontaktoval před play-off. Čekal jsem, zda Kometa uplatní opci, což se nestalo. Pak už přišla finální nabídka ze Zlína. Po sezoně jsem to podepsal,“ popsal, jak se událo jeho nové angažmá.

Když se podíváte na jeho extraligová čísla, není to žádný zázrak, ve 46 utkáních zapsal 7 kanadských bodů. Jeden je však pravděpodobně nad všechny. Ten z poloviny ledna, kdy si v Bratislavě zahrál Winter Classic. Před návštěvou 11 367 diváků vstřelil jedinou branku Komety. Ta schytala od Třinec výprask 1:6. „Byl to významný zápas, na tento gól nikdy nezapomenu,“ vypálí ze sebe Süss.

Hokejoví Berani hlásí návrat Radegastu! Chystají další novinky

Utkání si tak i přes prohru a sychravé počasí užil. „Chvílemi pršelo, v tomto to bylo horší, občas jsme ani neviděli přes plexi,“ říká dnes už s úsměvem. „Jinak to však byl super zážitek, zápas jsem si moc užíval. Bylo to opravdu něco jiného, moc mě to bavilo. I díky gólu na to mám hezčí vzpomínky!“

Süss si kromě Komety zahrál také za Třebíč. Největší část dosavadní kariéry ale má spojenou s Přerovem, ve kterém absolvoval přes 150 soutěžních duelů. Nejvíce mu u Zubrů vyšla sezona 2021/2022, ve které v 46 utkáních zaznamenal 32 bodů. (20+12)

„Na Přerov nedám dopustit. V klubu jsem strávil poslední čtyři roky, které byly perfektní. Měli jsme výbornou partu, bylo tam rodinné prostředí, zázemí. Příjemně se chodilo na tréninky i zápasy. Budu na to rád vzpomínat,“ ohlíží se za působením ve druhé nejvyšší soutěži. „Už jsem se ale chtěl posunout dále a udělat trochu změnu,“ dodává jedním dechem rodák z Letovic.

V Přerově narazil na řadu výborných parťáků. Jeden z nich se však vymyká nad všechny – brankářský mág posledních play-off extraligy Ondřej Kacetl. „V Přerově chytal neskutečně, je úžasné, co vždy předvádí. Moc mu to přeju, je to super kluk,“ smeká před odchovancem znojemských Orlů.

Nyní už se dostaňme zpátky k Janu Süssovi a působení ve Zlíně. Proč se rozhodl právě pro tento klub? „Rýsovalo se i něco jiného, nic však nebylo tak zajímavé jako u Beranů,“ přiznává.

Šenkeřík přiznal nabídku od Beranů. Vrací se k sestupu i bronzu Motoru

„Je to tým s nejvyššími ambicemi, chce mít co nejdelší sezonu. Znám i spoustu kluků ze zdejší kabiny včetně Novase (Martin Novotný), Mikuláše Zbořila, Jirky Suhrady. Během komunikace s panem Říhou mi vše přišlo seriózní, jak má být.“

Sám nastupoval jak v Tipsport extralize, tak Chance lize. Může popsat obě soutěže. „V Chance lize hraje spousta kvalitních kluků, je to výborná soutěž. Extraliga je více svázaná taktikou. Budu makat co nejvíce, abych si extraligu zahrál, nejlépe ve Zlíně!“ přeje si.

Momentálně už podstupuje tvrdý dril suché přípravy. „Už jsem se i těšil,“ překvapí leckoho. „Samozřejmě je to dřina. Ale potřebná k tomu, abychom byli dobře připraveni do sezony. Nemám rád běhání. Naopak s oblibou chodím do posilovny. Každopádně se musí zvládnout všechno,“ uvědomuje si někdejší mládežnický reprezentant.

Berani by v novém ročníku znovu rádi předváděli aktivní hokej. K němu je právě důraz na kondici potřebný. „Určitě to bude náročný. I vzhledem ke kratší přípravě než je zvykem. Věřím, že se skvěle připravíme,“ nepochybuje nová útočná akvizice zlínských Beranů Jan Süss.