Stav Filipa Chytila zůstává záhadou. I po komentáři jeho agenta Jaroslava Balaštíka. Bývalý útočník NHL pro Deník vydal o 24letém útočníkovi sručné vyjádření.

Filip Chytil po prvním extraligovém gólu kariéry. | Video: DENÍK/Jiří Hejtmánek

„Filip utrpěl zranění v horní části těla. Na 14 dní přiletěl do České republiky, kde podstupuje rehabilitaci. Uvidí zde rodinu, známé a trochu si odpočine,“ okomentoval dění okolo Chytila Balaštík, který další podrobnosti nepřidal.

Český reprezentant své dosud poslední utkání odehrál na začátku listopadu. Tehdy došlo ke srážce s útočníkem Caroliny Jesperem Fastem, od té doby se v soutěžním zápase neobjevil. Podle zámořských médií se zotavuje ze čtvrtého otřesu mozku kariéry.

Trenér Rangers o Chytilovi: Lepší se to jen pomalu

Americký list New York Post ke konci minulého roku informoval o dočasném návratu Filipa Chytila do rodné krajiny. Později to potvrdil i trenér Jezdců.

„Lepší se to u něj jen pomalu. Stále však doufáme, že si v této sezoně ještě zahraje. V Česku bude mít možnost se pohnout s návratem zas o něco dopředu. Až přijde správná chvíle, přivítáme ho zpátky s otevřenou náručí,“ vyjádřil se Peter Laviolette.

Chytil v letošní sezoně absolvoval 10 zápasů v NHL, zapsal 6 asistencí, gólu se zatím nedočkal. Kroměřížský rodák má v nejslavnější soutěži světa 367 startů s bilancí 72 branek a 85 asistencí.

