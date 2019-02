Zlín – V erbu mají lokomotivu a vyznávají červeno-modro-bílé barvy. Lokomotiv Jaroslavl, tradiční ruský klub, se vzpamatovává z loňské letecké katastrofy, při níž mimo jiné zahynul i zlínský odchovanec Karel Rachůnek. Šestsettisícové město ležící 250 kilometrů severovýchodně od Moskvy prožívá hokejově znamenitý „nový" začátek.

V celé Kontinentální lize (KHL) je totiž Lokomotiv zatím druhý. Vedení ochotně přijalo pozvánku sehrát ve Zlíně benefiční utkání, které si mužstvo amerického kouče Toma Roweho zpestří týdenním soustředěním v Baťově městě.

„Moc se nám tady líbí a užíváme si to tady," pochvaloval si včera samotný trenér Rowe, který po pondělním podvečerním příletu včera absolvoval úvodní trénink na ledě PSG Arény.

„Jsme rádi, že Jaroslavl přijala pozvání. Nejvíc se těšíme na pátek, jelikož konfrontace s mezinárodním hokejem je pro hráče i diváky přínosná. Ve Zlíně už dlouho nic podobného nebylo a mezinárodní zkušenosti týmu chybí. Jsem zvědavý, jak se s tím vyrovnáme. Bude to pro každého z nás zážitek a přeji si, aby si lidé zápas užili," podotkl hlavní kouč Zlína Rostislav Vlach.

Celá 34členná výprava je ubytovaná v luxusním Hotelu Baltaci Atrium a k dispozici má kromě ledu také posilovnu a atletickou dráhu.

„Snažili jsme se vytvořit maximální možné podmínky. Doufáme, že splní Jaroslavli účel," přeje si jednatel zlínského klubu Patrik Kamas.

Jaroslavl má mladé mužstvo složené kolem zkušených borců, útočníků Viktora Kozlova, Alexeje Kaljužnyho a obránce Vitalije Višněvskeho.

„I mladí hráči jsou však již ve svém věku klíčoví. Mají spoustu energie a jsou do hokeje zapálení. Je to výborné pro chemii týmu. Vychováváme hráče," poznamenal sympatický americký trenér, který se musí ve Zlíně obejít bez sedmi reprezentantů.

Ač v pátek půjde především o benefiční střetnutí, ruský tým jej bere se vší vážností. „Budeme hrát agresivní a kontaktní hokej. Přijeli jsme sem vyhrát. Také si ale pár věcí vyzkoušíme," slíbil Tom Rowe.

Zároveň si váží možnosti uctít památku zesnulých hokejistů.

„Je to pro nás obrovská pocta po tragédii, která se vloni stala," vyznal se zkušený kouč.

Jako bývalý asistent trenéra v klubu NHL Carolina Hurricanes přijal po letecké tragédii nabídku vytvořit nový tým.

„Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Kromě trenéřiny jsem deset let dělal i skauta. Je pro mě velká pocta nejen to, že mi místo bylo nabídnuto, ale i fakt, že jsem nabídku mohl přijmout," nechal se slyšet Tom Rowe.

Ze svého působení v NHL si prý vybavuje v současnosti největší hvězdu Zlína, kapitána Petra Čajánka. „Pamatuji si jej velmi dobře. Budu ho sledovat velice z blízka," přiznal s úsměvem americký trenér.