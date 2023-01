Letos se už rozjel naplno také v juniorce. Za mužstvo Luboše Jenáčka absolvoval 32 střetnutí, ve kterých úspěšně pálil 26krát. Své kvality potvrdil také v sobotním zápase A-týmu v Přerově, kdy za stavu 2:2 vstřelil důležitou branku Beranů.

„Přerovák měl puk na hokejce, snažil se to vyhodit. Zachytil jsem to však na modré, dal jsem to doprostřed na Kinďu (Denis Kindl), ten přesunul na Pospece (Tomáš Pospíšil) doprava a ten mi to dával do prázdné. Dal jsem to bekhendem. Zakončení bylo v pohodě,“ vrátil se šikovný borec k premiérové brance mezi dospělými.

Mladý útočník se nepředvedl jen díky úspěšné trefě. Celkově se prezentoval skvělým výkonem. Zlínská kabina ho zvolila hráčem utkání. „Je to výborný pocit. Cením si toho. Děkuji týmu, že mi pomohl k výhře. Cennější je ale pro mě výhra, týmový výsledek,“ zdůraznil Heš, který příští středu oslaví 18. narozeniny.

Lukáš Heš je čtvrtým neproduktivnějším hráčem juniorské extraligy, suverénně poté vládne střelcům. První šanci v A-týmu dostal tuto středu s Litoměřicemi. Před rokem přitom ještě hrál za dorost. „Je to skok, mužský hokej je tvrdší, více se to dohrává. I rychlejší,“ porovnává s mládežnickými kategoriemi.

V prvním lednovém týdnu nového roku si dopřál velký zápřah, kromě dvou startů za první mužstvo se ještě dvakrát představil v juniorské soutěži.

O své dalším hokejovém programu zatím netuší. „Určitě bych rád hrál za "A", zároveň bych i chtěl pomoci klukům v juniorce. Máme silný tým. Můžeme to dotáhnout do play-off. Troufnu si říct i dále. Možná až na titul,“ věří týmu kouče Luboše Jenáčka.

První tým Beranů čekají příští týden tři zápasy. V pondělí přivítají Slavii Praha, ve středu jedou na zápas s Pardubicemi B, v sobotu hostí Frýdek-Místek. Junioři hrají až příští sobotu v Olomouci.