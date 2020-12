„Nejprve jsem se ptal, zda je to pravda, nebo nějaký vtip. Za pozvánku jsem moc rád. Vůbec jsem ji nečekal,“ přiznává s úsměvem 23letý borec, jenž s reprezentací zavítá na moskveský Channel One Cup.

O tom, že by se mezi vyvolenými hlavního trenéra Filipa Pešána mohl objevit, ovšem dostal zprávy už v předešlých dnech.

„Řešilo se to trochu dříve, aby se stihlo vyřídit vízum. Nevěděl jsem však, zda pojedu. Den před oznámením mi volal pan Špaček (Jaroslav Špaček, asistent trenéra – pozn. red.), že na mě ukázali,“ přibližuje mladý bek, který v letošním ročníku extraligy nasbíral 6 kanadských bodů v 18 zápasech.

Reprezentační turnajové premiéry se už nemůže dočkat. „Těším se úplně na všechno. Budu se snažit, co to půjde. Je to pro mě první velká akce. Jediné, co jsem předtím za reprezentaci oficiálně absolvoval, bylo mistrovství světa juniorů v inline hokeji,“ připomíná vítězné tažení z roku 2016, kdy v Itálii uspěl společně se současnými hráči prvního týmu Beranů – brankářským duem Daniel Huf, Michal Kořének.

Ačkoliv Gazda podle svého vyjádření patří mezi klidnější povahy, momentálně netuší, co s ním velká premiéra udělá. „Je to úplně něco jiného. Uvidím až na místě,“ usmívá se obránce, který loni o prázdninách zažil reprezentační kemp pod tehdejším trenérem Milošem Říhou.

Pro druhého nejproduktivnějšího beka Beranů v letošním ročníku Tipsport extraligy bude na srazu výhodou, že nepůjde úplně do neznáma.

„S kluky o sobě víme, každý rok proti sobě hrajeme čtyřikrát. Navíc jsme si psali s Davidem Šťastným,“ zmiňuje bývalého člena zlínského týmu, ve kterém působil také momentální útočník Liberce Dominik Lakatoš. 23letý hráč ve Zlíně hostoval v sezoně 2018/2019.

Se svými reprezentačními parťáky se Daniel Gazda setká během pondělního dne. „Ještě v sobotu (rozhovor byl pořízený v pátek – pozn. red.) a neděli ve Zlíně odehraji zápasy a pak pojedu. O utkáních po reprezentačním srazu jsem se s trenéry Zlína ještě nebavil, proběhne to v nejbližších dnech. Bude záležet na osobním pocitu,“ zabývá se otázkou, zda zvládne také zápasy Beranů 21., resp. 22. prosince.

S týmem Zlína už dnes od 17.00 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítá Litvínov. Po úterním zápase s Karlovými Vary Berani měli tři dny odpočinku vez extraligových zápasů.

„Ve středu jsme celý den měli volno. Ve čtvrtek jsme se sešli na zimáku a měli jsme klasický trénink, regeneraci,“ přibližuje.

A jak využil svůj volný čas, který hokejisté Zlína měli po třech týdnech pořádného zápřahu? „Nakupoval jsem vánoční dárky. Byl to takový odpočinkový den,“ uzavírá Daniel Gazda.