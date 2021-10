Přijal by těžkou výzvu?

I proto fanoušci nyní o to intenzivněji skloňují jméno zlínské legendy a patriota Petra Čajánka. Aktuálně vypomáhá klubu spíše v zákulisí a u zlínské mládeže, ovšem všichni cítí, že přichází za poslední roky možná nejkritičtější chvíle klubu, kterou by právě velká osobnost mohla pomoci překlenout.

Ano, hráčský trh je přebrán, nebude snadné někoho za rozumných podmínek získat. Ale situace je vážná, již není čas na omyl. V opačném případě zlínské hokejisty čeká v lepším případě nevyzpytatelná baráž, v tom horším přímý sešup z 15. místa do I. ligy.

Ovšem podle všeho nejen na trenérském postu. Pokud ve zlínském klubu nechtějí, aby rozehraná sezona nebyla na nějaký čas jejich poslední mezi elitou, budou muset sáhnout do kapes a kádr adekvátně posílit.

