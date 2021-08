Premiérovou účast v reprezentaci do 18 let zažívá velkolepě – na prestižním turnaji Hlinka Gretzky Cupu. Po úvodním vítězném zápase se Švýcarskem 3:0 Adam Jecho včera musel proti Finsku skousnout porážku 3:4 po samostatných nájezdech. „Finové jsou výborní bruslaři. Myslím si, že jsme ten zápas zvládli výborně. Škoda, že to na konci nevyšlo," smutní odchovanec Beranů.

Adam Jecho dosud na turnaji odehrál oba zápasy. | Foto: archiv Adama Jecha

Češi proti Finsku dvakrát dotáhli jednogólovou ztrátu, ve třetí třetině se dokonce dostali do vedení, které však trvalo pouze do 54. minuty. Dnes od 19.00 hodin tak proti Rusku bude tým Jakuba Petra muset k postupu do semifinále získat alespoň dva body. „Samozřejmě do toho dáme sto procent. Budeme se na to maximálně soustředit a zabojujeme, abychom mohli postoupit do bojů o medaile," věří mladičký útočník v rozhovoru pro fanouškovský portál milujemehokej.cz.