„Za stavu 1:3 a 2:3 jsme věřili, že se to dá otočit,“ neskrýval nadšení reprezentační útočník Tomáš Fořt.

Co vám dodalo k obratu v zápase impulz?

Museli jsme se vrátit ke své hře. Měli jsme chvilku výpadek a dostali tři rychlé góly. Věřili jsme ale tomu, že když budeme hrát, jak jsme hráli do té doby, tak se to musí ukázat. Byl to vyrovnaný zápas, padly nám tam tři takové slepené góly, některé šťastnější a zvládli jsme to.

Co se stalo ve druhé třetině, ve které jste inkasovali tři góly během 106 vteřin?

Tam jsme udělali tři čtyři chyby a oni to hned potrestali a bylo to 3:0. V první třetině jsme byli důslednější, ve druhé nikoliv a to se nám vymstilo.

Bylo těžké ustát stav 0:3 proti Třinci, který má přitom doma výbornou bilanci?

Nevím vůbec, jakou mají doma bilanci, abych byl upřímný. Nad tímhle jsem nepřemýšlel. S Kometou jsme taky vedli 3:0, padly dva rychlé a bylo to 3:2. Věděli jsme, že když jsme dali rychlé góly na 3:1 a 3:2, tak jsme věřili, že se dá otočit i takový zápas.

Co jste říkal na přehlídku povedených zakončení v nájezdech?

Jo, jak oni i naši kluci, jsem věděl, že to jsou ti praví a správní. Nepřekvapilo mě to zase tolik. A ještě jsme měli v záloze nějaké kousky, co by ještě něco ukázali. (mr, dan)