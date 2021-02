Jak vnímáte vítězství?

Pocit je to fantastický, udolali jsme třetí Boleslav. Náš výkon byl dobrý, výborně zachytal Huf. Byla tam obrovská obětavost. V obraně nebylo moc okének jako dříve, celkově snad pouze jednou se mezi kruhy objevil sám hráč soupeře. Jsme rádi, že jsme po takové době vyhráli. Jedinou kaňkou jsou přesilovky, nehráli jsme je dobře.

Budete se na přesilové hry v dalších dnech zaměřovat?

Když jsou dobře sehrané a je z toho šance, tak poté už to je o momentálním hráči, který se do příležitosti dostane. Trénink je samozřejmě něco jiného než zápas. Snažíme se něco sehrát, ale bohužel jsme to neproměnili. Kdybychom dali z přesilovky gól, ještě by to pozvedlo výkon.

Co proti Mladé Boleslavi rozhodlo?

Jako první jsme se dostali do vedení. Snažili se hrát koncentrovaně v obraně, nelítat, blokovat střely. Trochu jsme uvadli ve druhé třetině, jinak si myslím, že to z naší strany byl kvalitní výkon.

Mladou Boleslav jste porazili potřetí v sezoně. Je to pro vás oblíbený soupeř?

Vůbec to tak nevidím, takhle to prostě vyšlo. Byli jsme lepším týmem.

Osm kol před koncem základní části na Olomouc ztrácíte 10 bodů. Jak reálně vidíte šanci na předkolo?

Nepřemýšlíme o tom, uvidíme po posledním zápase, kdy budeme chytřejší. Snažili jsme se odehrát kvalitní zápas, abychom zítra do kabiny šli pozitivně. Bude to však super těžké. V podstatě bychom vše museli vyhrát a Olomouc prohrát.