„Kluci říkají, že hladový ‚Háblík‘ je nejhorší na světě,“ rozesmál se Hábl, který táhne před rekordní návštěvou více než osmi tisícovkami diváků do bojů o medaile.

Co říkáte na kulisu?

Je to parádní. Nikdo z nás si to ani nedokázal představit. Říkali nám, že přijde hodně lidí. Počítali jsme s dvěma třemi tisíci. Ale že dojde skoro plný dům, je něco úžasného. Když vám lidi fandí a ženou vás dopředu, tak když už nemůžete, dodá vám to pár procent sil. Lidi z okolí Ostravy jsou úžasní, že si najdou čas zajít s prominutím na kriplíky.

Nepodceňujte se. Lidé vaši vůli a boj s osudem umějí ocenit. Necítíte se v nadsázce jako národní hrdinové?

To ne. Národními hrdiny jsou Jágr, Gott a podobně. Jsme pokorní. Jsme obyčejní lidé, kterým se stal nějaký úraz. Posbírali nás z ulice a šli dělat tento sport. Teď jen úročíme půlroční přípravu, kterou nám umožnili. Je ale pravda, že tohle jsme nezažili. Třeba ve Vancouveru přišlo pět tisíc lidí, ale nefandili nám. Ještě jsme se s tím nesetkali. Docela s tím i bojujeme. Soustředit se na zápas je někdy docela těžké v bouřlivé atmosféře.

Zmínil jste půlroční pravidelnou společnou přípravu. Je to velký rozdíl oproti minulosti?

Asi ano. Když trénujete každý týden několik dnů, je to znát. Dřív jsme se sešli jednou za měsíc o víkendu. Je to rozdíl. Zatím se nám dařilo, měli jsme i štěstí. Uvidíme, jak to bude vypadat dál.

V semifinále vás čekají Američané. Berete to, že můžete jen překvapit?

Ano, jsou favorité. Víme, jak hrají. Na olympiádě v Pchjongčchangu jsme dostali desítku. Jen se bojím, aby nepředvedli něco podobného a nedostali jsme velký výprask a nezklamali lidi, co nám doteď fandili.

Je to velká motivace hrát o medaile a pokusit se o zázrak?

Od roku 2007, co to na mezinárodní úrovni hrajeme, jsme k tomu měli skoro vždy daleko, snad s výjimkou šampionátu 2012 v Norsku a pak v Soulu, kdy jsme se dostali do semifinále a uteklo nám to s Kanadou a Rusáky. Teď se o to zkusíme poprat. Otázka je, jestli neušetřit nějaké síly a zabojovat o třetí místo, nebo do toho jít naplno a pokusit se o zázrak. Co hrají kluci američtí, je něco neskutečného. Potřebovali bychom čtyři roky intenzivního tréninku plus deset mladých kluků zapálených pro tento sport, abychom se dostali na jejich úroveň.

Jste parádně sehraní se spoluhráčem z formace Michalem Geierem. Čím to, že vám to takhle náramně klape?

Už spolu hrajeme od začátku, když jsme se potkali v reprezentaci. Bylo období, kdy se nám dařilo několik let, ale také přišla léta, kdy jsme si nevyhověli a ani nepřihráli. Majky je rychlý, šikovný hráč, kterému skoro všechno vychází. Má dobrou střelu, takže když má prostor, je z toho na devadesát procent gól, pokud netrefí plexisklo. (směje se) Sedí nám to, jsme společně ještě s Pavlem Kubešem na pokoji. S kluky, co jsme spolu na ledě, se bavíme a řešíme situace, cokoliv si nakreslíme.

Vy jste ale dost produktivní, momentálně kralujete produktivitě celého šampionátu. Čekal jste to sám od sebe?

Vůbec. Považuju se za člověka, co tam jde, něco udělá a zbytek nechá na Majkym (Geierovi) a Pavlovi (Kubešovi). Nečekal jsem to, jsme rádi, že se daří. Je jedno, kolik dá kdo gólů. Jedeme jeden za druhého. Když někdo udělá chybu, jsou tam další čtyři hráči a gólman, který ji musí napravit. Zatím to jakžtakž vychází.

Přitom vás trenér Jiří Bříza musel motivovat. Před třetí třetinou se Švédy vám za vítězství slíbil tři chleby se salámem…

Oni mě považují za jedlíka. Přitom to tak vůbec není, protože doma vůbec nejím. Ale když přijedu do nároďáku, dostanu chutě. Kluci říkají, že hladový „Háblík“ je nejhorší na světě. Domluvili jsme se, že než přijdu do kabiny, po každém vyhraném zápase mi udělají chleby se salámem. Viděl jsem totiž, jak se trenér láduje, to mě tak naštvalo, že jsem získal energii. S Nory už pak na mě zase zapomněli. (smích) O přestávce na to nebyla za nerozhodného stavu nálada. Pak se ale náš kustod pochlapil a nachystal nám to.

Cítíte nyní největší šanci na medaile?

Když si vezmu, co jsme prožili, tak ano. Vždyť jsme zanedbávali rodiny. Když se to dozvěděla má manželka, oznámila mi, ať jí najdu náhradního manžela. (směje se) Máme za sebou půl roku a v týmu nebyla ani žádná ponorka. Nelezeme si vůbec na nervy. Letos je největší šance.