„Hlavním úkolem bylo zajistit sezonu bez ekonomického zatížení do budoucnosti. V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že se to při udržení stávajících opatření povede. Budeme tedy bez dluhů a neneseme si nic negativního do následující sezony,“ považuje Marušák v rozhovoru pro oficiální stránky zlínského klubu tyto kroky za malý zázrak.

Už od začátku ročníku se totiž sportovní kluby, včetně těch hokejových, potýkají se světovou situací okolo pandemie koronaviru.

„Stále řídí naše životy, proto se letošní sezona stala absolutně nejtěžší v historii klubu. Letos jsme se s každým partnerem museli ohledně aktuálního vývoje situace pobavit dvakrát, třikrát. Každopádně mnoho věcí šlo udělat lépe, vidíme spoustu rezerv,“ hodlá se poučit do dalších sezon.

Jedním z hlavních témat celého hokejového ročníku se především stalo získávání finančních prostředků na chod klubu.

„Je nutné vyjádřit obrovský dík našim stávajícím partnerům za to, s jakým pochopením se staví k aktuální situaci. Zároveň jsme vděčni za každého nového partnera, kterému by spolupráce s naším klubem dávala smysl a zapadala případně do jeho marketingové koncepce,“ pochvaluje si někdejší výborný obránce, který si v české nejvyšší soutěži připsal přes 740 startů.

Specifickou roli přitom měli partneři, kterých se dotklo omezením diváků na Zimním stadionu Luďka Čajky.

„Poskytli jsme jim vhodné náhradní plnění. Snažili jsme se vymýšlet i kreativní řešení, která neměl nikdo jiný. Příkladem jsou například roušky s logem partnerů klubu na rozhovory a do televize. Skvělá spolupráce se ukázala například se společností Vitar, kdy se podařilo realizovat jejich nápad s pitíčky v hledišti. Vždy mne rozesměje, když se na ně podívám,“ poukazuje Jiří Marušák na skutečnost, kdy během domácích zápasů Beranů jsou v předních řadách umístěny velké výrobky Capri Sun.

Ačkoliv je hokejová extraliga teprve těsně za polovinou základní části, už se pochopitelně pomýšlí také na její nadcházející ročník.

„Chceme pokračovat v budování komunity okolo zlínského hokeje. Propojovat obchod, fanoušky i různé jiné organizace. Zlínský hokej se musí vrátit zpět do pozice, kdy je nedílnou součástí města i regionu. Se stávajícími partnery již začínáme jednat o další sezoně a zatím máme pozitivní reakce,“ mne si ruce bývalý kapitán Beranů.

Důležitá je důvěra

Do budoucna by se do vyjednávání mělo zapojit více lidí. Marušák za klíčovou záležitost považuje důvěru. „Celý restart klubu není záležitostí týdnů nebo měsíců, ale spíše let. Určitá první fáze je za námi, na ní jsme postavili, věřím, že pevné, základy. Teď přicházíme před veřejnost a budeme se víc bavit o tom, co bude v následujících letech. Pokud naší cestě uvěří fanoušci i partneři, tak budeme úspěšní. Bez podpory těchto dvou skupin se určitě neobejdeme,“ uvědomuje si.

Právě fanoušci jsou v letošní sezoně ožehavým tématem. A to nejen u Beranů. Až na úvodní dva zápasy se bez nich doposud museli obejít – v těchto střetnutích proti Olomouci a hradeckému Mountfieldu navíc byl jejich počet na stadionu omezený.

S tím se tak váže jednoduchá otázka – jak se zlínský klub zachová ke svým věrným podporovatelům, kteří si na probíhající ročník extraligy zakoupili permanentní vstupenky?

„Vůči našim držitelům permanentních vstupenek jsme se chovali maximálně zodpovědně. Veškeré peníze od nich máme „odložené bokem“ a nechtěli jsme s nimi nijak nakládat. Proto jsme připraveni odškodnit každého fanouška, i když samozřejmě budeme rádi, pokud nás někteří podpoří třeba tím, že peníze v klubu nechají.“

„To byl hlavní důvod, proč jsme byli nuceni přistoupit ke krácení odměn v týmu a konzervativnější sportovní strategii. To vše v rámci péče dobrého hospodáře. Nyní pracujeme na projektu vrácení peněz za permanentní vstupenky. Bude komplet představen v příštích týdnech,“ přibližuje Jiří Marušák.

Jak sám uvádí, fanoušci jsou pro Berany nedílnou součástí klubu. „Na naše věrné fanoušky jsem vážně hrdý. Jejich vliv na hokej ve Zlíně je neuvěřitelně velký. Jsme přesvědčeni, že podíl příjmů z našich věrných na rozpočtu je u nás jedním z nejvyšších v celé České republice. To způsobilo, že patříme mezi kluby, kterých se současná krize dotkla nejvýznamněji," dodává.