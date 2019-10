Právě s dvojnásobným majitelem Stanley Cupu a historicky prvním hráčem své země v nejlepší hokejové lize světa se v létě nejnovější akvizice hokejistů PSG Berani Zlín Žiga Jeglič připravovala. „Bylo to super,“ líčil sympatický jednatřicetiletý slovinský reprezentant lámanou slovenštinou.

Jaké jsou vaše první dojmy po druhém tréninku ve Zlíně?

Super. Trénuji už dlouho, jen jsem nemohl jít do kontaktu. Ale už se cítím dobře. Těším se v pátek na první zápas. Vím, že bude těžký, přijede dobrý tým. Věřím ale, že vyhrajeme a já budu natolik dobrý, že týmu pomůžu.

Po zranění jste už zdravotně v pořádku?

Po zranění jsem už stoprocentní. Dva a půl měsíce jsem byl doma v Jesenici na ledě, stále jsem se věnoval kondici. Už delší dobu se cítím v pořádku, jen mě ještě doktor upozorňoval, abych něco neuspěchal. První měsíc jsem trénoval s Anže Kopitarem, druhý měsíc pak společně s týmem Jesenice. Jen jsem neměl fyzický kontakt. Kdybych dostal tvrdý hit, bylo by to komplikované. Nyní se už cítím dobře. Plíce i nohy jsou nachystané, ale už potřebuji zápas.

Trénovat s Kopitarem je vysoká škola, co?

To je super. On každý rok v létě trénuje doma. Dře společně s hráči z reprezentace, nebo co jsou zranění, jako já. Byli jsme na ledě v pěti, šesti lidech, bylo to velmi intenzivní.

Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že se o vás zajímá Zlín?

Teprve v pátek jsem dostal informaci, že si můžu hledat angažmá. Agent mi říkal, že se Zlín o mě zajímá a nabídl mi, abych sem přišel na pět zápasů. Z neděle na pondělí jsme se domluvili a v pondělí už jsem byl tady. Bylo to rychlé a jsem velmi rád, že můžu být tady.

Měl byste nastoupit s Hernamem a Šlahařem. Bavili jste se o nějaké spolupráci?

Dnes jsme měli nějaká cvičení, hráli jsme spolu pět na pět a trochu jsme se bavili, nakreslili jsme si, co budeme hrát, buly a podobně. Oba jsou to super hráči. Doufám, že budeme úspěšní.

Cítíte se lépe jako centr nebo křídlo?

Spíš centr. Ale nemám problém hrát ani na křídle. Raději jsem ale střední útočník.

Co o klubu vlastně víte? Sbíral jste si informace?

Trošku jsem se díval. Samozřejmě jsem na internetu našel, že tady působil Baťa. (smích) Vzpomínám si, že jsme tady už asi dvakrát odehráli se Slovanem Bratislava přípravné zápasy. Pamatuji si, že už tehdy tady byla dobrá atmosféra, těžko se nám tady hrálo. V úterý jsem se už byl i projít po městě, máte to tady velmi pěkné. Není velké, ale ani ve Slovinsku nemáme velkých měst. Bydlím na hotelu Moskva, mám všechno, co potřebuji.

Koho ze Zlína znáte?

Osobně jen Marka Čiliaka, ale pár hráčů si vybavuji, když jsem proti nim hrál za Slovan. Jeden rok jsem si tam zahrál i s Tomášem Rachůnkem.

Snažíte se mluvit slovensky, u nás se snadno dorozumíte. Bylo to pro vás těžké?

Už jsem byl čtyři roky v Bratislavě, tam jsem se naučil dost slov. Rozumím i trochu češtině. Snažím se o nějaký mix všeho. (smích) Jsem rád, že se domluvím. V kabině je skvělá parta, dobrá atmosféra.

Nevadí vám trochu skromnější podmínky na zimním stadionu?

Ne! Pro mě je nejdůležitější, že je kvalitní led. To je všechno, co potřebujeme. Přijde hodně lidí, bude dobrá atmosféra a to je hlavní. Musí být těžké pro každý tým sem přijet. Tohle je náš dům.