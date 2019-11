„Doufám, že zůstanu v extralize. Ještě jsme se ve Zlíně nedohodli, ale doufám, že se domluvíme. Nějaké další nabídky mám, uvidíme,“ nechal si po nedělní porážce s Plzní (1+2) otevřené varianty.

Po rozhovoru s novináři se sbalil a vyrazil do Lotyšska, kde slovinský tým čekají bitvy třeba právě proti Freibergsovi, Bukartsovi a spol.

„Jedu teď hned, už zítra máme tréninky, nějaké mítinky a ve čtvrtek první zápas. Budeme komunikovat na dálku, máme agenty, telefony, takže se domluvíme v následujících dnech,“ poznamenal Jeglič, který byl ve všech odehraných zápasech vidět.

Přitom naskočil do hry po osmiměsíční pauze. „Mám z toho super pocity. Dlouho jsem nehrál, ale ve Zlíně jsem se cítil výborně. Hráli jsme všechny zápasy dobře, jen jsme mohli mít víc bodů, škoda, že se nám to nepovedlo. Máme dobrý tým,“ řekl Jeglič, který se také kondičně cítí stoprocentní.

„Jen na začátku si pamatuji, že třetí třetina prvního zápasu byla těžká. Každý den musím dělat správné věci,“ vybavil si svůj první zápas proti Mladé Boleslavi (4:0).

Včera musel skousnout porážku 1:2, ačkoliv Zlín po bodech opět sahal. „Začátek z naší strany nebyl nejlepší, Čilo nás tam zachránil. Potom jsme dali gól, ale škoda, že jsme pak udělali chyby a dvakrát inkasovali. Plzeň byla dnes v defenzívě dobrá. Ani v přesilovkách to od nás nebylo dobré, musíme se více dostat ke střelbě. Na konci jsme měli velký tlak, už to ale bylo pozdě. „Porážka nás mrzí, Plzeň výborně bránila a my jsme se neprosadili ani v přesilovkách,“ litoval Žiga Jeglič, který opouští Zlín na předposledním místě.

„Extraliga je super soutěž, ale to už jsem věděl, když jsem hrál za Slovan a hráli jsme proti českým týmům. Tabulka určitě neukazuje, jaká je reálná situace, Zlín má výborný tým. Musíme jít výš,“ poznamenal slovinský forvard.

Bude u toho i Jeglič?