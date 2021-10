„Při naší žalostné koncovce si nemůžeme dovolit, abychom vzápětí po vstřelené brance za stavu 1:1 vlastní lehkovážností inkasovali. Nejvíce mé irituje, že zkušení borci nepodrží vyrovnaný stav. Celý zimák přitom v dané chvíli fandil, snad nejvíce v celé sezoně. Zmrazili jsme je," smutnil Jenáček.

Lze hledat příčinu v lehkovážnosti?

Upřímně ani nevím, jak to nazvat. Daný hráč to chtěl řešit konstruktivně. Klukům určitě nezakazujeme hrát hokej, musí to však mít řád či hrát podle skóre. Na to teď absolutně nemáme nárok.

Co fyzička? Sparta vás ve třetí třetině přehrávala…

Cítíme, že kluci nemají kyslík, jaký by měli mít. Že nevydrží v úplném bruslařském nasazení po celých šedesát minut. Začali jsme na tom už pracovat, klukům dali bruslařské tréninky. Je to hlavně tím, že hodně hráčů v srpnu bylo zraněných. Některé to dobíhá.

Jak to vypadá v kabině?

Cítím obrovskou touhu věci změnit. Kluci jsou pracovití, chtějí vyhrávat. Teď přichází doba utkání, které mnoho napoví. Ukážou, jak na tom doopravdy jsme. Ať to byla Boleslav, Pardubice nebo Sparta, tak kvalita hráčů soupeře se prosadila. Vzhledem k tomu, že na body jsme si nesáhlli, tak máme velkou křeč v zakončení.