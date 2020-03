Osudu zápasu daly ráz dvě rychlé trefy domácích, kteří udeřili během šesti minut po trefách Skladaného a Olesze.

„Připravovali jsme se na silnou defenzivu, ale přišly hrozné chyby. Hlavně při druhém to bylo od nás hodně špatné,“ špitl zlínský Antonín Honejsek.

Žlutomodří dokázali rychle korigovat a do první přestávky převzali otěže.

„Od naší kontaktní branky jsme byli lepší a měli dost šancí na vyrovnání. Škoda,“ hlesl zlínský Antonín Honejsek, jenž šikovně clonil přesné trefě kapitána Žižky od modré.

Jenže Zlínu druhá třetina nevyšla, ztratil pohyb a Olomouc žlutomodré přehrávala.

„Nebýt třetí trefy, nehráli jsme špatně. Byli jsme blízko vyrovnání, v přesilovce jsme trefili tyč. Soupeř ale naše tři chyby potrestal ve tři góly,“ litoval Jakub Ferenc.

Zlín i díky Kašíkovým zákrokům zůstával ve hře. V polovině zápasu ale zlínský gólman podruhé chyboval, když vyjel až příliš z brankoviště. Musil totiž šikovně zpoza branky našel Buriana, jemuž stačilo trefit odkrytou klec.

„Z ničeho nic přišel puk před bránu a Káša nikde. Netuším, co se stalo, ale nemělo by se to stávat,“ litoval bek Zlína.

„Vyplynul ze hry. Kašík byl hodně vyjetý, zavřeli mě. Proto jsem poslal puk jen naslepo před bránu a ono to vyšlo,“ glosoval gólovou situaci Musil.

V poslední části Berani přidali, ale zkušený soupeř vývoj kontroloval. A když pět minut před koncem využili Hanáci Konotkem přesilovku 5 na 3, bylo rozhodnuto. Jasnou výhru domácích v samém závěru ještě pečetil Nahodil.

„Blbě se to hodnotí, ale náš výkon nebyl až tak špatný. Olomouc ale tvrdě trestala naše hrubky pramenící z přemíry snahy. Závěr, kdy jsme hru otevřeli, už neohodnotím. Prohráli jsme si to slabou produktivitou,“ měl jasno po utkání kapitán Beranů Tomáš Žižka.

„Soupeř neměl více ze hry, ale hrál jednodušeji. Je to i o gólech, jako naposledy v Mladé Boleslavi. Alespoň z jedné přesilovky jsme měli udeřit a zvednout hlavy,“ mrzí lídra kabiny.

Před úterní bitvou nabádá svůj tým k další zteči.

„Musíme se vzpamatovat, vyříkat si vše v kabině, poučit se z toho a zmobilizovat síly. V úterý musí nastoupit zcela jiný tým a neopakovat chyby!“ zvýšil hlas Tomáš Žižka.

OLOMOUC - ZLÍN 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Stav série: 1:0

Branky: 4. Skladaný (Kolouch, Škůrek), 9. Olesz (J. Knotek, Ostřížek), 35. Burian (P. Musil, Nahodil), 55. J. Knotek (P. Musil, Škůrek), 58. Nahodil (Klimek, Dujsík) – 9. Žižka. Rozhodčí: Pešina, Lacina – Frodl, Lučan.

Olomouc: Konrád – Škůrek, Dujsík, Jaroměřský, Ondrušek, Vyrůbalík, Švrček, Valenta – J. Káňa, J. Knotek, V. Tomeček – Nahodil, Skladaný, Burian – Irgl, Ostřížek, Olesz – Klimek, Kolouch, P. Musil.

Berani Zlín: Kašík– Žižka, Nosek, Řezníček, Buchta, Freibergs, Gazda, Ferenc – Köhler, Fořt, J. Ondráček – Popelka, Kubiš, Honejsek – Claireaux, Dufek, Šlahař – P. Sedláček, Herman, Okál.