Dlouho po čtvrté brance duelu bylo hrobové ticho. Na zaplněném Zimním stadionu Luďka Čajky se poté jen ozývala radost v hloučku hostujících fanoušků. Pochmurná atmosféra panovala po stvrzení nedělního duelu, ve kterém hokejoví Berani potřebovali uspět. Namísto toho padli. Ve 23. kole Tipsport extraligy před návštěvou 5 312 diváků podlehli Rytířům z Kladna 1:5. „Na jeden gól nemůžeme vyhrávat zápasy,“ ví dobře lodivod zlínské lavičky Luboš Jenáček.

Hlavní kouč Beranů Luboš Jenáček. | Foto: pro Deník/Jiří Zaňát

Jeho svěřenci přitom v důležitém zápase posledních dvou týmů nejvyšší soutěže měli původně ke třem bodům blíže – ve 28. minutě sám před hostujícího brankáře Bowa prchl Adam Zbořil, který chladnokrevně zamířil. Ještě do konce druhé třetiny se však soupeři podařilo otočit skóre. „Když dostaneme takový gól, tak valná většina kluků to pak bohužel nedává psychicky. Odstoupíme od toho, co nás přivádí k šancím. Měli jsme přidat druhou branku,“ smutnil na pozápasové tiskové konferenci zklamaný Jenáček.