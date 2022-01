Do druhého dějství vstoupili hosté přesilovou hrou, solidní příležitosti v branku nepřetavili Honejsek s Malletem. Od té doby do toho pořádně šlápli domácí, ve 24. minutě navíc po nahození Plekance se štěstím vyrovnali.

„Zápas se tam rozhodoval, Kladno si místy vytvořilo drtivý tlak. Držel nás vynikající Kaša (Libor Kašík – pozn. red.), měli jsme ale i štěstí,“ ohlédl se za prostřední části duelu Luboš Jenáček. „Hodně jsme se tam zlepšili. Jen škoda, že jsme z vytvořených šancí nevstřelili více branek,“ pronesl smutně Burger. Ten se svými kolegy na střídačce byl ke konci druhé třetiny ochuzen o účast Jaromíra Jágra. „Zlobilo ho zranění, se kterým se potýkal v minulých dnech,“ upřesnil domácí kouč.

O utkání tak nakonec rozhodovala až třetí třetina. Defínitivu v ní mohli udělat domácí, hosté po zbytečném faulu Novotného šli na pět minut do čtyř. Neukázněnost Středočechů však Kladno připravila o potenciální náskok. „Byl to další zlomový bod, měli tam na nás obrovskou kvalitu. Naštěstí pak udělali faul, smsklo se to do tří minut,“ oddechl si Jenáček.

V závěru pak přišla velká radost v táboře Zlína – na modré napřáhl vytáhlý bek Ferenc, který se prosadil podruhé v sezoně. „Dodalo nám sílu, že jsme ubránili zmíněné oslabení. Kuba si to za svoji poctivost zasloužil, trefil to krásně,“ vysekl poklonu lodivod zlínského mužstva.

Úterní večerní utkání podruhé během krátké doby dostalo Berany na dostřel svému poslednímu soupeři – na kladenské Rytíře ztrácí už pouhé tři body. „Jsme spokojeni, že jsme zápas zvládli. Není to klišé, hrálo se o šest bodů. Ztráta s devíti body by byla hodně kritická. Je to dobře, že jsme utkání vyhráli,“ loučil se s tiskovou konferencí Luboš Jenáček.

Jeho svěřenci o další body do tabulky Tipsport extraligy budou bojovat v pátek. Od 18.00 hodin rozehrají derby na ledě Olomouce.