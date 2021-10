Do páté minuty se hned několikrát mohli dostat do vedení. Hokejisté Zlína však poněkolikáté v letošním ročníku Tipsport extraligy doplatili na bídnou koncovku a naopak po necelých šesti minutách prohrávali 0:2. Jak se za utkáním ohlédl dosavadní asistent trenéra Luboš Jenáček?

Luboš Jenáček. | Foto: pro Deník/Jiří Zaňát

Jaký to pro vás byl zápas?

Měli jsme úvodní tlak, možnosti. Kluky však za branky možná budeme muset motivovat čokoládou. Momentálně jim to nelepí, nemají psychickou pohodu. Bohužel tam není nikdo, kdo by to vzal na sebe, kdo by zachoval chladnou hlavu a ze šancí dal gól. Boleslav u nás byla dvakrát v pásmu a dala dvě branky, je to tvrdý direkt. Zápas to výrazně ovlivnilo a pří naší produktivitě v podstatě rozhodlo.