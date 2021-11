„Do utkání jsme vstoupili špatně, nešly nám nohy. Domácí nám v úvodní třetině sice dali jen jednu branku, klidně to však mohlo být i 3:0. Vždyť jen ve střelách na branku zvítězili 21:6," poukázal Jenáček na jeden z hlavních rozdílů.

Bruslaři však jeho svěřence přehráli v dalších aspektech. „Boleslav byla lepší, hladovější, lépe bruslila. Vytvářela si tlak, hrála dobře v ofenzivní zóně, dávala to navrch na beky," jmenoval zklamaný trenér hostující lavičky.

Zbořil: 9 minut v oslabení v jedné třetině? To si nemůžeme dovolit

Druhá třetina navíc i kvůli devíti trestným minutám hostů vypadala velmi podobně, domácí navíc dvakrát udeřili. „Začali jsme hrát až pozdě, náš výkon nebyl dobrý. Nepůsobili jsme jako kompaktní tým, každý to chtěl urvat sám. Není to cesta," říká jednoznačně kouč Beranů.

Proti aktuálně čtvrtému týmu nejvyšší soutěž si už zahrála také nová ruská akvizice z KHL Vladimir Michasjonok. „Byl to teprve jeho první zápas, ukázal však, v čem by měl být silný. Věříme, že nějaké situace vytvoří, přejde hráče. Musíme k němu najít vhodné spoluhráče. Aby to nebyla one-man show, ale ku prospěchu celé pětky," uzavřel Luboš Jenáček.

Kašík čelil více než 40 střelám, Berani třetí výhru v řadě nepřidali

Michasjonok se bude moci předvést už v úterý, Berani od 17.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají Plzeň.