Pro Berany však bylo ještě hůře. Úvodní dvě vyloučení byla potrestána, Mladá Boleslav po 10 minutách vedla 3:0. „Celkově na nás bylo asi sedm střel a dostali jsme čtyři góly, to je pak těžké. Co se týče naší pozice v tabulce, góly musí dávat příchozí Valentin a dvaačtyřicetiletý Žižka, co na to říct," zmínil Jenáček jediné dvě trefy zlínského mančaftu, které se dostavily v úvodní dvacetiminutovce.

Do utkání nezasáhl mladý lotyšský útočník Patriks Zabusovs. Co stojí za jeho asencí?

Patriks nehrál, protože neplnil dlouhou dobu věci, co měl. Dostal stopku, aby si ve svém mladém věku některé věci uvědomil.

A Vladimir Michasjonok?

Letěl si vyřídit pracovní vízum, které mu skončilo.

Šidlík otevřeně promluvil o konci: Chance liga by znamenala existenční problémy

Uplynulý týden jste právě s Mladou Boleslaví udělali velký trejd. Obránce Petr Šidlík však krátce poté ukončil profesionální kariéru…

No… ukazuje to asi i na dnešní dobu. Ještě před pár lety by bylo nemyslitelné, aby hráč takto reagoval a nebyl profíkem. Je to neuvěřitelné a nepochopitelné. Ale mezi kluby není co řešit, vše je podepsané, udělané, až v podstatě v momentě, kdy se tady hráč měl hlásit, tak se ozval, že prostě nepřijede a radši skončí s hokejem.

Trenér Mladé Boleslavi Pavel Patera o Petru Šidlíkovi: Situace okolo něj je pro mě překvapením. V životě by mne nepadalo, že v takovém věku někdo ukončí kariéru. Vůbec jsem o tom nevěděl."