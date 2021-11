Těšila ho předvedená úvodní třetina. Svěřenci Luboše Jenáčka však v solidních šancích neuspěli, což byl jeden z důvodů úterní porážky. „Je to pro nás těžké, kruté," ohlédl se hlavní kouč hokejových Beranů za porážkou 1:2 proti Liberci.

Hlavní kouč Beranů Luboš Jenáček. | Foto: pro Deník/Jiří Zaňát

Jak vypadal zápas vašim pohledem?

Odehráli jsme velmi dobrou první třetinu. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit gól. Po jedné chybě ve druhé třetině, kdy Liberec dobře zrealizoval akci dva na jednoho, jsme na deset dvanáct minut úplně vypadli z role, byli jsme chaotičtí. Je to tíhou našeho postavení. Kluci ztratí víru ve věci, které částečně fungují. Těžko se to pak dává dohromady. Na poslední třetinu se nám to podařilo, vstřelili jsme kontaktní gól. Měli jsme tam některé možnosti. Hráči však zaslouží absolutorium za bojovnost, nasazení. Bohužel si vůbec nepomůžeme přesilovkami. Trápí nás nekvalita v zakončení.