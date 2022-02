„Nastartoval nás první gól Pavla Makarenka, dali jsme branku ze střely kousek pod modrou. Nalilo nám to síly, chytli jsme se. Šly nám lépe nohy. Když vedeme, tak tým je jiný než když prohráváme. Kluci to pak odbojovali. Kaša (Libor Kašík - pozn. red.) to podržel vzadu. Šli jsme si za vítězstvím. Závěr jsme naštěstí zvládli," oddechl si Jenáček po konci utkání.

Zažíváte nejúspěšnější období sezony, z posledních čtyř zápasů jste třikrát vyhráli, získali devět bodů. Co za tím hledat?

Od domácího zápasu s Kladnem to bylo turbulentní. Nějací hráči přišli, někteří odešli. Sestava se do určité podoby vykrystalizovala až v posledních zápasech, ustálilo se to. Každý hráč v novém prostředí potřebuje čas a pak se ukáže, jak platný bude. Hodnotit například Pavla Makarenka po jednom utkání je nesmysl. Dnes odehrál slušný zápas. Věříme, že si to sedlo. Otázka, jestli to není pozdě. Díváme se jen na následující zápas. Chceme udělat co nejvíce bodů. Uvidíme, jak se nám to podaří zdramatizovat.

Ve druhé třetině se zranil Tomáš Žižka. Jak to s ním vypadá?

Podle prvních informací to má sešité. Z prvního snímku v lícní kosti není vidět prasklina. Uvidíme, jestli tam nakonec něco bude. Samozřejmě má otok. Sám se ohlásil, že by měl být v pořadu.

Místo na něj v obraně nastoupil kapitán mužstva, útočník Pavel Kubiš…

Na této pozici už občas hrál, zvládal to dobře. Rychle jsme to přeorganizovali, abychom neutavili pět beků. Piškot se toho zhostil velmi dobře. Do hry pak šel třináctý útočník Fryška (Štěpán Fryšara – pozn. red.), který poslední týdny byl nemocný. Dostal pár minut. Rovněž on se s tím popasoval dobře.

Na olympiádu navíc odjel Roberts Mamčics. Jak vám to nabouralo plány?

Sám Robi se k tomu postavil dobře. Odmítl odjet jako náhradník. Kvůli dvou pozitivním případům na covid-19 byl povolaný jako člen základního kádru. I když je to velké oslabení, tak mu to přejeme, může se to podařit jednou za život. Věřím, že na olympiádě bude úspěšný. Snad se vrátí ve chvíli, kdy ještě budeme mít o co hrát.

Jaké máte v případě absence Tomáše Žižky alternativy?

Na střídavé starty máme vyřízeného Roberta Černého z Přerova a Jakuba Husu z Poruby. Disponujeme vlastními hráči, jako jsou Dluhy (Jan Dluhoš – pozn. red.) a mladý Larry (Matyáš Hamrlík – pozn. red.). Plus kluci z juniorky. Tadeáš Talafa za nás už dvakrát hrál.