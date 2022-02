„Podali jsme dobrý výkon, nesrazil nás první obdržený gól. Dokázali jsme zareagovat, otočili na 2:1. Hráči předvedli velkou obětavost, bojovnost, tak by to mělo vypadat každý zápas. Ubránili jsme také oslabení soupeře, byli efektivní v koncovce, s pěti góly by se mělo vyhrát," říká Jenáček.

„I za stavu 5:2 jsme ale trnuli, Liberec má velkou sílu, kvalitní mužstvo, jde tabulkou nahoru. Zvonily tam tyčky, při větším štěstí soupeře zápas klidně mohl jít do prodloužení. Naopak prodlužujeme naději. Řekli jsme si, že budeme hrát až do konce. Jsem rád, že kluci k tomu tak přistoupili a podali takový výkon. Lidé viděli, že se ještě nevzdáváme.“

Druhou třetinu jste vyhráli 3:0. Byla nejlepší v sezoně?

Asi ano. Zápas vždy má nějaký vývoj. Kolikrát jsme odehráli kvalitní první třetiny, pak nám to tam napadalo, nedokázali jsme se zvednout. V našem případě je to o vstřelených brankách – když cítíme naději na body nebo vedeme, tak mužstvo hraje jinak, sebevědoměji. Pak jsou i k vidění pěkné hokejové věci. Musíme být pokorní. Z tohoto pohledu to byl zodpovědný a na naše poměry velmi kvalitní výkon. Kluky musím jen pochválit.

Ve třetí třetině vás Liberec hodně zatlačil, že?

Hráčům jsem říkal, že Liberec přepne na jiný level a vyšší rychlost, že to bude horkých dvacet minut. To se ukázalo, nevzdal to. Šel za vyrovnáním, dařilo se. Místy nás točil. Body ale byly na dosah, obětavost o to byla větší.

Kubiš: Dokud nosíme dres Beranů, musíme se rvát. Proč by si netroufl do branky?

Po nemoci se vám vrátili brankáři Libor Kašík a Daniel Huf. Přiblížite, jak to s nimi bylo?

Chytli střevní virózu. Byli dehydrovaní, absolutně to nebylo slučitelné s jakýmkoliv sportovním výkonem. Bohužel je to chytlo ve stejný čas. Šanci dostal Michal Kořének, který jezdí do Hodonína, byl rozchytaný. V Hradci podal velmi dobrý výkon, určitě jsme tam neprohráli kvůli němu.

Do konce základní části Tipsport extraligy vám zbývá odehrát 10 zápasů, na předposlední Kladno ztrácíte 11 bodů. Jak je při výhrách Rytířů těžké hráče motivovat?

Je to těžké celou sezonu, kolikrát tzv. na hlavu. A to i pro další trenéry s Kondorem (Luboš Rob – pozn. red.), Larrym (Martin Hamrlík – pozn. red.). Je náročné najít sílu, přijít čerstvý do kabiny a šířit pozitivní energii. Dneska už člověk nic nenakřičí, nic po zlém, to je pryč, už proběhlo. Je to naše práce, v klucích se snažíme vzbudit touhu o baráž zabojovat. Teď máme Plzeň a Vary venku. Chceme vyhrát alespoň jeden zápas, abychom ve čtvrtek s Kladnem měli o co hrát.

V Plzni hrajete v pátek od 17.30 hodin, v Karlových Varech v neděli od 15.30 hodin. Zůstáváte přes víkend na západě Čech?

V pátek jedeme do Plzně, kde také přespíme. V sobotu tam máme trénink, v neděli rozbruslení. Pak přejíždíme do Varů, kde odehrajeme utkání a jedeme zpátky do Zlína.