Jak hodnotíte výhru proti Brnu? Kometa nám v první třetině třikrát ujela dva na jednoho, Kaša (Libor Kašík – pozn. red.) naštěstí vytáhl skvělé zákroky. Za stavu 0:1 jsme z důrazu okolo branky dali dva góly. Nalilo nám to velkou sílu, energii, pak jsme to zvládli dobře do obrany i útoku. Prezentovali jsme se výkonem, jakým bychom se rádi prezentovali v každém zápase.

Bedřich Köhler vstřelil branku na 2:1, vrhal se do střel. Jak hodnotíte jeho přínos?

Béďa je pro nás důležitý hráč – jak do kabiny, tak i na led. Má vše, co má mít bojovník. Přesně takto by měl vypadat výkon hráče, který hraje za klub a město.

Vyhrálo i Kladno, ztráta na baráž zůstává 13 bodů. Frustrující, že?

Určitě bychom byli radši, kdyby Kladno prohrálo. Musíme se ale dívat na sebe a bodovat. Kdybychom tento zápas nezvládli, tak je po sezoně. Teď se ve hře nějak držíme, jsme za to rádi. Kladno hraje dobře, musíme taky. Je to pořád jen hokej, může se stát cokoliv.

Kladno v Litvínově po první třetině vedlo 3:0. Sledujete jeho průběžné výsledky?

Soustředím se na náš výkon a zápas, výsledky Kladna nesleduji. V realizačním týmu je nás ale více, měl jsem informaci, že Kladno po první třetině vede 3:0.

Fanoušci v průběhu zápasu protestovali proti vedení klubu. Jak jste to vnímali?

Určitě to nějakým způsobem vnímáte. Sezona je, jaká je, rozladěnost fanoušků chápeme. Hokejem tady dlouhodobě žijí, dýchají za klub. Byl jsem hodně překvapený i šťastný, že se do Litvínova vydala skupinka šesti osmi fanoušků. Když jsem viděl staršího pána, jak má po utkání slzy v očích, jak to opravdu prožívá, tak jsem byl taky naměkko. Je to velká věc, když tím žijí.

Problémy byly a jsou, potkalo to i jiné kluby. Myslím si, že tento klub má hodně legend či hráčů, kteří do něj vstoupili – trénují mládež, nám pomáhají Peťa Čajánek či Peťa Leška. Všechny chci ubezpečit, že pro záchranu děláme maximum. Fanoušky bychom chtěli poprosit, aby byli výborní jako dnes, aby nás podporovali pozitivně. Po sezoně se budou řešit další věci.