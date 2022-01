Jak hodnotíte váš výkon? Dopředu jsme se moc neprosazovali, nevytvořili jsme si tak ani příliš šancí. Přesilovka je pro nás téma samo o sobě. Poslední zápasy navíc máme zbytečná vyloučení. Proti tak kvalitním pětkám je těžké to bránit. Vzhledem k naší produktivitě byl stav 0:2 po první třetině určující. S utkáním jsme ještě něco chtěli udělat, po třetím gólu to však soupeř před výbornou atmosférou dohrál v exhibičním tempu.

V úterý jste porazili Kladno, dotáhli se na tři body. Nepředstavovali jste si dnešní zápas trochu jinak?

Určitě ano. Když z kádru vypadne Robi Mamčics, nejlepší střelec Dan Gazda a flastra k tomu ještě dostane defenzivní obránce Martin Novotný, tak se to někde musí projevit. V podstatě nám chyběla polovina obrany. Robi i Gazdec umí puk vytáhnout, hra pro útočníky pak vypadá jinak.

V průběhu zápasu k tomu se zraněním odstoupil Pavel Kubiš. Síla tam pak není. Pokud kluci ještě cítí šanci na body, tak se to drží. Jakmile se to zvrtne na 0:3, 0:4, tak je to pak zmar. Kluci cítí, že je to pak hodně daleko, každý hraje sám. Pro hráče je to frustrace. Závěr pak vypadal, jak vypadal.

Martin Novotný za faul proti Kladnu dostal třízápasový trest. Byl očekávaný?

Nějaký trest jsem čekal, je pravda, že se loktem ohnal. Podobný, ne-li horší byl zákrok hráče Berana (Matěj Beran – pozn. red.) na našeho Veselého (Radek Veselý – pozn. red.), který nebyl potrestaný ani dvěma minutami. I z komise rozhodčích říkali, že měl být pět plus do konce. Ať si pak každý udělá obrázek sám. Dle mě to byly stejné fauly, v tom případě i Beran měl dostat stopku na tři zápasy.

Celou sezonu vás trápí produktivita, dle představ se neprosazují ani zkušenější hráči…

Marně nad tím bádáme. Pokud není herní pohoda, kluci nebodují, nedávají góly, nevěří si. Věci dělají naopak. Mluvíme s nimi, trénujeme. V zápase to pod tíhou vypadá až úsměvně. Zkušení hráči by tým asi měli táhnout bodově i výkonem trochu jinak.