„Obecně je to český nešvar, situace přehráváme. Hráč si možná tolik nevěří, že by to mohlo skončit gólem, příležitost se ještě snaží vylepšit. Soupeř tam dá hokejku nebo trefíme brusli, pak těch střel tolik není,“ uvědomuje si lodivod lavičky Beranů. Ti za 30 zápasů na branku vyslali 756 střel, což v průměru činí 24 pokusů na utkání.

Vysoký počet střel vždy nemusí zaručovat úspěch. Ševci při výhře 6:4 na ledě Sparty Praha vyslali čtyřiatřicet pokusů, proti Plzni měli o jeden více, přičemž skórovali pouze jedenkrát. „Střelba nesmí být nesmyslná za každou cenu, někde z rohu. Měli bychom se více tlačit do koncovky, i proto jsme během pauzy měli dělený trénink na útočníky a beky. Když to pošlete na branku, tak ještě vzniká možnost dorážky, puk se jakkoliv může odrazit,“ ví dobře Luboš Jenáček.

Od posledního soutěžního zápasu uplynulo osm dní. Jak se lišila reprezentační přestávka od té předchozí?

Hlavně byla o tři čtyři dny kratší, nestihlo se tolik věcí. Měli jsme rekondiční blok, středa čtvrtek dva ledy plus posilovnu, v pátek dělený trénink. Vzhledem k tomu, že podobná pauza už v podstatě nebude, tak jsme znovu i něco nabruslili. Pak už jsme řešili systémové věci, jakými bychom se chtěli prezentovat.

Sezona se často láme o vánočních svátcích. Bude to platit i letos?

V našem případě je důležitý každý zápas. Vzhledem k nezachycenému začátku se pořád něco dohání, bohužel už tak nemáme prostor mít špatné zápasy. Je potřeba se koncentrovat na každé utkání, hráči se minimálně musí přiblížit stoprocentnímu maximu. Jde o koncentraci všech hráčů, od gólmana až po posledního útočníka. Aby každý ze sebe dokázal vymáčknout maximum – byl výborně fyzicky připravený, obětavý, disciplinovaný, hrál pro tým. To zápasy rozhoduje.

Před reprezentační pauzou jste stáhli manko na Kladno na pět bodů. Trénovalo se vám teď o hodně lépe?

Za této konstelace se určitě lépe trénuje. Udělali jsme padesát procent bodů z osmi zápasů, vzhledem k výsledkům Kladna tyto body byly dobré. Musíme v tom pokračovat, do konce roku je třeba získat další body. Čtvrtého ledna pak jedeme na zápas "o šest bodů" do Chomutova, kde máme Kladno.

Nyní vás čeká relativně příznivý los, během sedmi zápasů z výraznějších favoritů vyzvete akorát druhý Hradec. Může vám to hrát do karet?

Těžko říct. Některý tým vám svědčí méně, některý více. Dokázali jsme bodovat s Kometou, Třincem, vyhrát na Spartě, což asi nikdo nečekal…člověk si moc nevybere. Když se dělá příprava na týmy, tak je otázka, kolik má soupeř rozdílových hráčů. Za Spartu i Třinec může udeřit opravdu každý, osobností a lídrů mají asi nejvíce v lize.

Po uplynulé přestávce jste hned porazili Olomouc. Bude znovu klíčem zvládnout první zápas?

Budějovice měly sérii proher, pak vydřely výhru s Kladnem, určitě se jim tak taky dobře trénovalo. Do výborný pohody se na nároďáku navíc rozehrál Milan Gulaš. Soupiska Českých Budějovic sice budí respekt, uděláme však vše pro to, abychom podali výkon vedoucí k bodům.

V mužstvu už několik týdnů máte posily z KHL. Jak hodnotíte jejich přínos?

Robi Mamčics teď byl na lotyšském nároďáku, což svědčí o všem. Povedl se výborně, každý zápas patří k nejlepším hráčům. Do defenzívy je skvělý, podporuje útok, hraje přesilovky. Potvrdilo se, co jsme měli nasledováno. Navíc zvládne i velkou minutáž.

A dva útočníci?

Vlado (Vladimir Michasjonok - pozn. red.) s Patriksem (Patriks Zabusovs - pozn. red.) jsou mladí kluci, jednoznačně jdou vidět prvky ruské hokejové školy – umí hrát jednoho na jednoho, vytvořit přesilovou situaci. Skvěle se doplňují. Patriks je rychlý výbušný, hraje dobře i do těla. Vlado je hodně technický, vynikající na malém prostoru, umí dát nahrávku. Skvěle k nim sedl Darek Hejcman, odvádí černou práci. Jejich útok ještě půjde nahoru. Sehráli tady parádní utkání s Litvínovem. I další utkání se jim povedla.

Roberts Mamčics byl s Lotyšskem na posledních dvou reprezentačních akcí. Nemáte obavu, že na konci ledna odjede na olympiádu?

Je to jeden z našich nejlepších hráčů, bylo by to tak pro nás oslabení. Budeme rádi, když ve Zlíně stráví celou dobu a pomůže nám. Na druhou stranu pro každého hráče je čest hrát na olympiádě. Drželi bychom mu palce. Věřím, že bychom dělali body i bez něj. Museli by to za něj vzít jiní.

Za měsíc a půl se uzavírá přestupové okno. Je podoba kádru konečná?

Chtěli jsme věnovat čas tomu, aby si útoky sedly. Pokud by se na trhu objevilo jméno, které by dávalo smysl a znalo prostředí české extraligy, tak pořád je prostor někoho přivést a zapracovat ho do týmu. Rozhodně to nebudeme dělat za každou cenu. Musela by být opravdu posila.

Jak to momentálně vypadá s marodkou mužstva?

Akorát nám vypadl Béďa Köhler, který byl na určitém zákroku. Vrátit by se měl v řádech týdnů. Svoji práci dělal výborně, pomáhal týmu. Věřím, že ji ještě odvede.

Zlín v posledním roce doplácel na zranění. Od vašeho příchodu se však marodka téměř vyprázdnila. Je to dáno i práci i kondičního trenéra Libora Chytila?

Libor odvádí výbornou práci, pomohly nám i sporttestery, monitorujeme zatížení hráčů. Na kluky apelujeme, aby se věnovali tělu, využívali regenerace, dobře odpočívali, ideálně se stravovali. Nemyslím si však, že by se to před tím nedělo. Zranění někdy bývá souhra náhod – hráč dostane sekyru, pukem nebo má nastřelený kotník a nohu nenazuje do brusle. Zrovna toto nejsou případy špatného tréninku.

Teď musím zaklepat na dřevo, kluci jsou zdraví. Věřím, že tomu tak bude i nadále. Tým je silnější, když je pohromadě, nemá marodku a nemusí se to lepit. Je to dobrá situace. Musíme z toho vytěžit maximum.