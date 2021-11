Jak byste zhodnotil vítězství?

Podali jsme nejlepší výkon sezony. Nebyla tam pouze bojovnost a nasazení, objevily se tam i určité herní věci. Předvedli jsme hokejovost, která nám v předchozích zápasech scházela. Naštěstí jsme dali více než jeden gól. Výkon byl podpořený výborným Kášou (Libor Kašík – pozn. red.) v brance. Ze stavu 3:0 z toho nakonec ještě bylo drama. Kluci to ale naštěstí ubojovali.

Poslední minuty pro vás musely být hodně perné…

Kluci tam nechali vše, hráli výborně. Nedovedu si představit, kdybychom v naší situaci prohráli v prodloužení nebo na nájezdy. Pro sebevědomí by to byla rána do vazu.

Proti Olomouci vám vyšly úvody zápasů…

Hrajete doma, od prvního střídání nechcete couvat a hrát v obraně. Solidně jsme potrénovali, kluci měli chuť. Bylo to znát na tréninku, převedli to do zápasu.

Působili jste dynamicky, že?

Máme hodně nabrusleno. Jsme rádi, že nohy v zápase byly svěží. Nepromítla se do toho psychika, která by spadla do noh. Když jsme vedli, hráči se cítili lépe. Síly pak vydolujete vždy.