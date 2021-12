„Pokud proti tak kvalitnímu týmu nevyužijete šance, jaké jsme na začátku měli, a naopak poté inkasuje a prohráváte 0:2, 0:3, 0:4, tak je to velmi těžké. Hradec má v mých očích špičkový tým, který se prezentuje výborným hokejem, disponuje rozdílovými hráči. Potvrdil to jak ve hře pět na pět, tak v přesilovkách. Byl nad naše síly, zaslouženě zvítězil," sklonil se Jenáček před aktuálně druhým mužstvem Tipsport extraligy.

Domácí borci střelecké konto otevřeli až v závěrečném dějství, kdy nejprve na 1:4 druhou trefou v klubu snižoval Rus Vladimir Michasjonok, třetím gólem v řadě se trefou na 2:5 prosadil kapitán Pavel Kubiš. „Jsem rád, že kluci bojovali až do úplného konce, nezabalili to. Neskončilo to s nulou, dali jsme dva pěkné góly. Poslední třetinu jsme ideálně ještě chtěli vyhrát. Musíme se chytat maličkostí," hodlá se mužstvo okolo hlavního kouče odpíchnout do dalších zápasů.

Hradec jsme snad chtěli vyučovat, trápí Gazdu. Nepřál si napodobit Kladno

Nejen lodivoda zlínské lavičky trápí skutečnost, že Berani nedokázali navázat na výsledek proti Vítkovicím. V letošní sezoně nejvyšší soutěže pouze jednou vyhráli dvakrát v řadě. Ve druhém případě to navíc ještě bylo po prodloužení proti Třinci. „Asi nejsme tak dobří a konstantní, abychom potvrzovali nadějné výsledky. Někteří hráči si možná myslí, že když předchozí zápasy zvládneme, že to půjde bez černé práce," uzavírá Luboš Jenáček.

Jeho svěřenci k dalšímu zápasu nastoupí v úterý od 18.00 hodin, kdy se představí v Liberci. Loňský finalista z posledních šesti zápasů jen jednou prohrál.