Kariéru nebalí, naopak si ji prodlužuje. Bývalý útočník Beranů Jiří Ondráček však zvolil velmi netradiční hokejovou destinaci, v tomto týdnu se oficiálně stal posilou rumunského klubu Steaua Bukurešť. S ním přichází další Češi Radek Číp a Jakub Matai.

Jiří Ondráček bude nastupovat v Rumunsku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Vicemistr Rumunska posiluje o tři české hráče!" informovala Steaua na oficiálních sociálních sítích.

„Steaua Bukurešť by po stříbru v sezoně 2022/2023 zažila ještě úspěšnější ročník, a to také díky příchodům tří českých hráčů s bohatými zkušenosti z českých soutěží. Jejich cílem by mělo být ještě více zvednout úroveň týmu," dodali Rumuni v průběhu týdne.

Ondráček se před uplynulým ročníkem vrátil do Zlína, se kterým se chtěl vrátit do extraligy. Byl však u bídného začátku ševců, z čehož pramenilo hostování v Kometě Brno. Berani s 35letým útočníkem po minulé sezoně už nepočítali.

Nyní se vydává do rumunské exotiky, kde se potká s bývalým forvardem Vsetína Radkem Čípem a někdejším útočníkem Olomouce nebo Chomutova Jakubem Mataiem.