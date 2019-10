„Vyhrálo se, takže první dojmy jsou dobré,“ reagoval bezprostředně po zápase 29letý slovenský reprezentační gólman Marek Čiliak.

Ruku na srdce, jak jste se cítil?

Ze začátku nervózně, od druhé třetiny už to bylo lepší.

Už ve druhé minutě jste si připsal těžký zákrok proti Tyborovi. Dodal vám sebedůvěru?

Asi ano. Musíte se nějak chytit první střelou. Pak se cítí brankář lépe, když se mu povede. Dlouho jsem nechytal, už jsem to potřeboval.

Následně ale Pardubice vyrovnaly na 2:2 dvěma góly…

První gól byl tečovaný, pak jsme si nepohlídali závěr třetiny.Třicet vteřin před koncem musíme hrát moudřeji. Pardubice nás dostaly pod tlak.

Ve chvíli, kdy jste inkasovali gól, bylo vidět, že je mančaft nervózní. Jak jste to vnímal?

Snažil jsem se to nevnímat, ale bylo to cítit. Vyrukovali jsme na ně aktivně, dali jsme góly, ale nevím proč jsme poté ustoupili od hry, kterou jsme předváděli na začátku. Na deset minut nás dostali pod tlak. Pohlídal jsem si situace před brankou, přihrávky zpoza ní, střely mi tam zapadly. Taková chyba by se na konci neměla stávat.

Jaká byla napoprvé komunikace s obránci?

Asi dobrá, před zápasem ráno jsme se bavili, co po sobě navzájem chceme. Dohodli jsme se, nic mě nepřekvapilo.

Jak vás potěšilo přivítání fanoušků Zlína, kteří skandovali vaše jméno poprvé na začátku druhé třetiny stejně jako po skončení utkání?

Ano, slyšel jsem je dobře. Tady je vždy dobrá atmosféra Hnali nás dopředu. Je super, že když se nedaří, fanoušci svůj tým povzbuzují.

Zatímco v prvních dvou třetinách to byla přestřelka, třetí část se změnila ve velkou taktickou bitvu. Jak jste to cítil?

Říkali jsme si, že to bude vojna a třetí třetinu musíme ubojovat za každou cenu. Zvládli jsme to, takže jsem spokojený.

Říkal jste, že v neděli proti Kometě chytat nechcete. Komu budete fandit?

(smích) To jsou otázky… Tohle vynecháme.

Z hlediště se na zápas podíváte?

Ještě uvidím…