Zlín – /ROZHOVOR/ Ví, co chce a jde si za tím. Sebevědomí mu nechybí. „Chci do NHL," má jasno Lukáš Buchta, 22letý zlínský hokejový odchovanec, který před necelými dvěma lety vyhrál prestižní Clark Cup v americké juniorské soutěži USHL. Získal stipendium na vyhlášené univerzitě v Nebrasce, kde nyní obléká dres v prestižní univerzitní lize (NCAA) v týmu Omaha Mavericks.

Lukáš Buchta slaví triumf v Clark cupu. | Foto: archív Lukáše Buchty

Na deset dnů se zastavil doma, zatrénoval si s áčkem Zlína, po něm si přidával pod vedením Martina Hamrlíka. „Využil jsem příležitost a mohl být tady s kluky na ledě," usmíval se rodák z Fryštáku.

Co jste na ledě i v kabině Zlína vypozoroval?

Přijde mi, že pod panem Svobodou a Larrym Hamrlíkem tým ožil. Cítím, že se kluci víc těší na tréninky. Také zatím většinu zápasů pod jejich vedením vyhráli.

I vám se na trénincích Hamrlík hodně věnoval, co?

Larry se mi věnoval už v době, kdy jsem odcházel do Ameriky. I letos v létě jsme spolu trénovali. Vycházím s ním výborně. Tréninky má propracované, opravdu to umí. Dává mi hodně cenné rady. Musím říct, že je lepší trenér, než jsou na amerických univerzitách.

Opravdu?

Ano, je to opravdu vynikající trenér. Jde vidět, že sportem žije. V kabině je první, odchází jako poslední. Hokej je jeho život. Takový trenér by tady měl trénovat áčko.

Přitom po svém nástupu do funkce říkal, že se spíš vidí u mládeže.

To je další věc, kterou můžete vidět, až skončí trénink áčka. Pak jde nejvíc vidět, jak jej trénování baví, když deset patnáct kluků zůstane a může s nimi pracovat a rozvíjet jejich dovednosti. Mám to nastavené tak, že i do tréninku musíte dát sto procent. Pokud ne, nejste připravený na zápas. Hokej je v tomto spravedlivý a v zápase to poznáte.

Vy jste zatím v sezoně odehrál 15 zápasů, ale zatím bez kanadského bodu. Jak se na lůedě cítíte vy?

Na ledě se po fyzické stránce velmi dobře. Jsem poměrně vytěžovaný, hraji čtvrtého až pátého obránce. Ale chtěl bych hrát ještě víc. To však není tak jednoduché. V Nebrasce je obrovská konkurence. Hlavně na prvních dvou pozicích mezi beky, tam jsou výborní obránci. Ti příští rok s největší pravděpodobností podepíšou smlouvy v NHL. Po nich se mi naskytne velká šance. Samozřejmě první polovina sezony nebyla taková, jak bych si představoval. Ale věřím, že se to otočí, jelikož na ledě se cítím opravdu dobře. Dokonce i trenér mi to říkal. Ale je to jen na mně.

Pro útočně laděného beka ale není obvyklé, aby byl v polovině sezony bez kanadského bodu. Trápí vás to?

Jsem ofenzivní obránce, takže jsem zvyklý dávat góly a sbírat asistence. Bylo vždy pro mě trochu frustrující, když jsem neměl nějaké body. Zatím střílím jen do tyček. Věřím, že se to zlepší, protože góly na tréninku dávám. Vím, na čem mám pracovat.

Mluvíte o velké konkurenci. Kolik beků vás chce vyštípat z vašeho místa v sestavě?

Třeba i sto. Na tu univerzitu do Nebrasky se chce dostat každý. Protože tam dávají vysoká stipendia. Máme tam vynikající zázemí, trénujeme pod výborným trenérem, který má spoustu kontaktů. Soutěž NCAA, která zastřešuje osm univerzit, je mezi hráči populární. Máme devět beků a z toho je snad šest draftovaných klubem NHL. Ale to je mi celkem jedno. Pořád je to hokejista a jak se říká: Neznáš kamaráda.

Takže vidím, že je znát konkurenční prostředí i ve vztazích mezi spoluhráči?

Ano, je to hodně vidět. Když jsem hrával ještě v juniorce v Sioux Falls Stampede soutěž USHL, tam byla také vysoká konkurence. Kluci také odcházeli na univerzity nebo na farmy klubů NHL. Každý chce hrát. Je to byznys. Také se tam chci dostat, být nejlepší. U nás kluci drží víc pospolu. Ale s tím jsem počítal.

Krásný je příběh Andreje Šustra, který se také z univerzity propracoval až mezi klíčové beky blesků z Tampy Bay. Je pro vás inspirací a hnacím motorem?

Jasně, koho by to nelákalo. Navíc v Tampě, kde je každý den sluníčko a třicet stupňů. Ale Andrej si to vydřel. Jsme spolu v kontaktu. Radil mi, ať jsem trpělivý. Nedávno mi bylo dvaadvacet, mám to všechno před sebou. Ještě dva a půl roku musím strávit na univerzitě. Neskutečně mě to posouvá, jelikož tréninky jsou velmi náročné. Trvají na ledě dvě hodiny a nemáte si čas ani ulevit. V závěru jen třicet minut bruslíme a to je náročné jako hrom. Někteří kluci jsou po tréninku zelení.

A vy?

Samozřejmě, když chcete dělat ještě něco navíc, po takovém tréninku je to těžké. To musíte být do hokeje blázen. A já jím jsem. Dělám všechno na sto procent. Snažím se chodit první do kabiny i na led, první začínat cvičení, protahovat se a věnovat se i detailům. Chci to někam dotáhnout. Chci hrát NHL.

Ne každý však takový tlak dokáže vydržet…

Samozřejmě. Poslední půlrok mi ale po této stránce dost pomohl. Sice nemám kanadský bod, ale před odjezdem domů do Čech mi trenér řekl, že se můžu posunout na další level. Třeba mě tím jen zkoušel. Když mi nevěří trenér, nevěřím ani sám sobě. Pokud ano, přesvědčil jsem se, že dokážu hrát s kýmkoliv. Když jsme vyhráli Clark cup v Sioux Falls, hráli jsme proti nejlepším hráčům v Americe. Těžko se to ale popisuje, když jste si to sami neprožili. Pochopit to může jen Šustr, který pod tímto trenérem hrál a ví, jak těžké má tréninky.

Byly momenty, kdy jste si říkal, že to zabalíte?

Ne, to ne. Když jsem ze Zlína odcházel, byl jsem třetí v kanadském bodování a mohl mít profesionální smlouvu. Jenže řekl jsem si, že se v Americe prosadím. A stojím si za tím. V první řadě je NHL, ale k tomu i vzdělání. Ve škole mám vynikající známky, ze všeho áčka. Dávám do toho stejně jako v hokeji sto procent. Cítím se dobře, ale chci hrát víc a něco dokázat. Až na sklonku kariéry bych se extralize nebránil, ale teď mám vyšší cíle. Když už do toho dávám tolik energie.

Evidentně vůbec nelitujete, že jste ve Zlíně nepodepsal předloženou profesionální smlouvu a odešel do zámoří…

Teď kdyby mi bylo osmnáct, tak to hodně zvažuju. Teď áčko trénuje trenér (Robert Svoboda – pozn. aut.), který mě vedl v juniorce a dával mi neskutečný prostor na ledě. Hrával jsem pravidelně pětadvacet minut a víc. A když navíc spolu s ním u toho je i Martin Hamrlík, byla by to lákavá představa. Ale v té době to bylo jinak, takže nelituji. Dokončím si vzdělání, budu moct pracovat, kde budu chtít, kdyby nevyšel hokej. Studuju zadarmo a navíc hraji hokej na nejvyšší úrovni. Tehdy tady bylo deset nebo jedenáct beků. Od té doby se to tady hodně prostřídalo. Přišel jsem do kabiny a znal jsem ani ne polovinu kluků.

Máte vůbec čas na jiný život?

Školu mám před tréninkem, ten mám od dvanácti do dvou. Někdy si snažím dát posilovnu už před tréninkem, abych ušetřil čas. Někdy pak ale na ledě nemůžete ani bruslit. Po tréninku jdu ještě do školy. Znám školu, stadion, jídelnu a postel.

Není to někdy na hlavu?

Musím cvičit, pak je to v pohodě. Na všechno zapomenu. Když necvičím, je to na palici. Proto se extra věnuji všem věcem okolo. Protože mě to dostalo tam, kde jsem teď. Před čtyřmi lety jsem na extraligu neměl. Ani kluci v kabině mě tak nebrali. Teď jsem přišel do kabiny a přišlo mi, že mě berou úplně jinak. A i na ledě je to znát. Tolik se třeba nezadýchám, jsem sebevědomější na puku. Ale je to o neustálé práci. Když vynecháte jeden trénink, na druhý den se cítíte špatně a už musíte počítat s tím, že nezahrajete dobře zápas. Rozhodují maličkosti. Proti mně každý zápas hrají tři nebo čtyři draftovaní hráči v prvním nebo ve druhém kole. To jsou neskuteční hráči. Pomáhá mi hrát proti nim.

Jakou má soutěž úroveň?

Neskutečnou. Ale nehrál jsem extraligu, těžko říct, s čím bych ji mohl srovnat. Přesto se tvrdí, že bruslařsky je rychlejší než NHL nebo dvacítky. Je o level výš, než USHL. Musíte být excelentní bruslař. Na druhou stranu není soutěž tak chytrá. Hodně se puky nastřelují, dohrávají se souboje. Hráči jsou vybraní i po᠆dle toho, jak dřou od rána do večera, jak jsou cílevědomí a chtějí se zlepšovat.

Přesto jste se nezúčastnil mistrovství světa dvacetiletých. Mrzelo vás, že jste se nedostal do konečné nominace?

Když jsem nepodepsal smlouvu, na dvacítky jsem nejel a hrál za juniorku. Zahrál jsem si jen na turnajích devatenáctky a dvacítky. Dodělal jsem si gymnázium a odešel do zámoří. Tehdy mě mrzelo, že jsem na dvacítky nejel, ale nakoplo mě to. Začal jsem trénovat a od té doby jsem se zlepšil. Zůstávám však pokorný, nechci být za machra. Když vidím některé kluky, se kterými jsem hrával od šestnáctky do dvacítky a na tréninku to flinkali a chodili na diskotéky, už ani nehrají hokej. Naopak ti, co makali, jsou v nároďáku, v extralize a dokonce i v NHL.

U vás tedy žádné diskotéky nehrozí?

Tam jsem už nebyl snad tři roky. Ani v kině. Je to samozřejmě těžké, ale s tím jsem do toho šel. Můžu mít legraci čtrnáct dnů v létě po sezoně. Naposledy jsem byl na diskotéce, když jsme vyhráli se Sioux Falls Clark cup. Možná si představíte univerzitní život v USA, jak se jde každý pátek a sobotu na párty, ale to já nedělám. Snažím se všechno dodržovat, nic nešidit. Věřím, že druhá polovina sezony bude lepší.

Domů jste přiletěl jen na otočku na deset dnů na Vánoce. Jak vaši cestu za snem do NHL vnímají rodiče?

Mám od nich obrovskou podporu. Dvakrát do roka tam za mnou přiletí. A teď se mnou i odletěli. Bez toho to nejde, aby vás nepodporovali. Bez toho to podle mě nikam nemůžete dotáhnout.

Pohledem trenéra

„Má svou kariéru rozjetou v Americe, což mu srdečně přeji. Ale zároveň sobě jako trenérovi bych přál, aby mohl hrát tady. Je škoda, že tady nevyskočil. Ale tím pádem by nemohl hrát na univerzitě, kde má stipendium. Má před sebou nejen hokejový život. Na ledě vypadá velice dobře. Ale neztratil by se ani v jiném zaměstnání. Je to inteligentní, chytrý kluk."

Poznámka Daniela Ostrčilíka

Vybral si. NHL. A co vy?

Chci hrát v NHL. Tu větu aspoň jednou vyřkl snad každý hokejista. Tenhle sen se však splní jen vyvoleným. A to je dobře. Těm, kteří ke svému talentu, vypilované kvalitě prokážou obětavost. Nestačí jen na ledě blokovat střely. Je potřeba být sám k sobě nekompromisní i v přípravě mimo led a životosprávě. Opustit svou komfortní zónu pohodlí. To dělá rozdíl mezi těmi, co se hokejem jen baví, a těmi, co chtějí něco dokázat. Jenže NHL si prostě musíte zasloužit.

Mnohým byť talentovaným hráčům bohužel stačí jen česká nejvyšší soutěž. Jsou spokojení s tím, co mají. To je škoda pro ně i český hokej či sport vůbec. Tenhle 22letý borec, co ještě před zhruba čtyřmi lety na mě působil strašně plaše, mi při našem rozhovoru ukázal, že má sebevědomí. Takové, jaké se u nás předem odsuzuje. Nebo jím oplývají ti nepraví. Je jen arogantní a náfuka, řekne si u nás kdekdo. Lukáš Buchta ale jen věří sám sobě. To je důležitější než kdejaká čísla, která mohou někdy zkreslovat. Bez sebevědomí moc nedokážete. Ani u nás, natož v zámoří. Navíc tam vám to v boji o flek dají sežrat nejen soupeři, ale rádi spoluhráči, aby se dostali na vaše místo. Musíte chtít být nejlepší. On už je dávno na cestě. A když se to nepovede, může si říct, že udělal všechno.

On svému snu jde naproti. Každý máme právo volby. On si vybral. Já mu NHL přeju.

A vy?