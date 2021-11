„Ještě zbývá 34 zápasů. Nesmíme však zapomínat, že vyhrávat budou i ostatní týmy. I když zvládneme polovinu z nich, tak pořád to bude jen 50 bodů, což je dle mě pořád hodně málo. Situace je hodně kritická,“ varuje Zdeněk Čech, který promluvil také o odchodech odchovanců Beranů, viníkovi současné situace nebo stavu českého hokeje.

Jak je Kladno silný konkurent v boji o baráž?

Docela se mi líbilo. Má lídra Plekance, obránce Kanaďany. I když třeba udělají jednu chybu za zápas, tak jsou třída. Budou dobře bránit, disponují kvalitním gólmanem. Když budou vyhrávat, tak o dva tři góly.

Zlínu v extralize patří poslední místo. Co je hlavní problém?

Vše začalo v loňské sezoně. Nějak se u nás doplácala, skončili jsme předposlední. Kladno, Olomouc a další mužstva posílila. My naopak oslabili. Dufek odešel za lepším, Nosek skončil, i když ještě nemusel. Takový Jirka Ondráček by padal po držce, radši jsme ho ale poslali do p.dele. Teď by se mužstvo najednou mělo dostat nahoru? O důležitosti sezony a přímém sestupu se vědělo, bohužel jsme se na to vůbec nepřipravili.

Co za tím dle vás stojí?

Kdo to má na triku, ať teď vyloží karty na stůl. Generálního manažera nemáme, je to odpovědnost trenéra a sportovního manažera. Někdo nad nimi to však musí schválit.

Mužstvo před sezonou posílili Ondřej Němec nebo Darek Hejcman. Nebylo to tedy ideální?

Ač mám Ondru rád, tak zenit má bohužel za sebou. Navíc ho už také sužují zdravotní problémy. Darek Hejcman je velmi kvalitní hráč do první ligy, osobně si však myslím, že nepatří na prvního centra extraligy. Kluci z Boleslavi jsou sice dravci, ale góly v podstatě nedávají. Bohužel nejsou velkým přínosem.

Berani navíc v průběhu sezony přišli o Fořta, Šlahaře či Mikúše…

Nikoho nechci hodnotit, pouze říkám svůj názor. Ale toto vážně nechápu. Byla to rána pod pás. Mužstvo takové hráče a zároveň rváče potřebuje. Nejvíc mě zaskočil odchod kapitána Tomáše Fořta. Domácí hráči a odchovanci klubu by jen těžko něco vypustili. Mužstvo nemusí mít takovou kvalitu, pokud však hraje jako tým, tak má šanci body uhrát.

Vedení klubu by během reprezentační pauzy chtělo dovést posily do útoku. Jsou tak důležité?

Upřímně moc nevěřím tomu, že na trhu jsou hráči, kteří by opravdu byli velkým přínosem. Je jich hodně málo. Když už by někdo měl přijít, tak aby za nás dýchal. Spousta posil sleduje jen to, kolik má bodů a po sezoně zmizí pryč. Bude to vážně velmi složité. Správně to řekl trenér Luboš Jenáček – je potřeba přivést čtyři pět hráčů. Otázka zůstává, zda budou mít takovou kvalitu.

Právě Luboš Jenáček v průběhu sezony převzal mužstvo po Robertu Svobodovi. Jak dosud vnímáte jeho roli?

Nepřísluší mi to hodnotit, v podstatě jsme však pod Jackem prohráli téměř všechny zápasy. Myslel jsem si, že to změní. Jak však dostanete gól, tak se o to více vrháte do útoku. Už od působení pana Svobody se mužstvo prezentuje špatným systémem. Musíme hrát úplně jinak.

Jak?

Hodně se mi líbilo, jak mužstvo výborně bránilo za stavu 4:3 proti Kometě Brno. Zbytečně se necpalo do útoku, stejně však ještě dokázalo dát branku na 5:3. Přineslo to kýžený efekt.

Obranná činnost však dosud strádá…

Každý zápas vidíme přečíslení dva nebo dokonce tři na jednoho, ne-li samostatné úniky. Propadáme jako žáci, se systémem to nemá cokoliv společného. Ještě za působení Bokroše (Ernest Bokroš, bývalý trenér Zlína a mistr extraligy ze sezony 2003/2004 – pozn. red.) se nadávalo na obranný systém, přinášelo to však úspěchy. Když nemáte zcela excelentní hráče, tak musíte hrát právě z defenzivy.

Ještě za mě nás přišel zachraňovat Jarda Volf, který měl totožný kádr jako jeho předchůdce. Dva roky nás však na trénincích dusil obranou. Pak jsme na tom byli lépe. Je to základ. Kdo pak dá branky z přečíslení, tak je král.

Pozitivem mužstva jsou brankáři. Není vám jich letos trochu líto?

I když pro brankáře je lepší větší počet střel, tak si kolikrát říkám, jak se během zápasů musí cítit. Mají to složité. Zatím se s tím ale vyrovnávají dobře. Pokud je někdo kritizuje, tak je blázen. Stačí jen teč špičkou hole, změní to směr a brankáři to zapluje mezi nohy. Pak to bývá už smůla.

Pojďme přímo k vám. V pondělí jste oslavil 70. narozeniny. Měl jste už čas na hostinu?

Zatím jsme nic neslavili. V rodině u manželky Filipa (Filip Čech, syn – pozn. red.) se objevil koronavirus. Byli v karanténě. Je to tak posunuté na začátek prosince. Pokud to vyšší moc dovolí, tak k rodině se přidá ještě pár přátel.

Určitě si na vás vzpomnělo hodně lidí…

Ano, ozvala se mi spousta kamarádů a známých, i z působení u reprezentace. Všechna přání mi udělala velkou radost. I vzhledem k odložené oslavě jsem zatím dostal jen pár drobností od kamarádů – nějakou flašku či tenisáky.

Berani si pro vás před zápasem s Kladnem připravili slavnostní ceremoniál. Co se ve vás odehrávalo?

Velmi mě potěšilo, že si na mě vzpomněli. Navíc to skvělo proběhlo, na stadionu byla spousta diváků. Každému se takto ukázat nepodařilo a připomenout se. Někteří mladí už možná dávno ani neví, jak to dříve v naší době probíhalo – byl jsem součástí několika sestupů a postupů. Od sezony 1980/1981 jsme nepřetržitě v nejvyšší soutěži.

Přesně měsíc před vámi slavil 80. narozeniny legendární Horst Valášek. Přáli jste si?

Během kariéry se scházíte s určitými lidmi, jste s nimi relativně v kontaktu. Popřáli jsme si na hokeji. Tzv. se to nosí. Vídáme se právě tam. Osobně jsem letos chyběl jen na domácím zápase s Mladou Boleslaví.

Proti sobě jste stáli na lavičce během finále 1994/1995. Ohlížel jste se za tím dlouho?

Bylo to samozřejmě krutý. Spíše mě přibližně deset let po finále zaskočila jedna informace a trochu vrátila do reality.

Byl byste konkrétnější?

Nerad bych vytahoval kostlivce ze skříně. Je to už dávno pryč a historie. Napoprvé se mi tomu však vůbec nechtělo věřit.

Osobně jste prožil dlouhou a skvělou kariéru. Jak se za ní ohlížíte?

Udělal jsem maximum, abych se dostal do Dukly Jihlava. Nakonec jsem dva roky prožil na vojně v Příbrami, kde jsme měli skvělou partu, což tvořilo základ naší dobré hry. Několik z nás si pak vytáhli do extraligy. Už jen tato meta pro mě znamenala velký úspěch. Bylo to pěkné období. Na druhou stranu jsme v jedné sezoně prohráli 20 zápasů. I když to bylo složitější, tak jsem si to možná ani tak nepřipouštěl, mužstva prostě byla lepší. Každý tým měl v podstatě tři čtyři hráče v nároďáku.

V tehdejším Gottwaldově jste vydržel 14 sezon. Co vás zde tak dlouho udrželo?

Byl jsem naplavenina z Vysočiny. Klub mi však přirostl k srdci. Samozřejmě jsou situace, kdy se tolik nedaří. Je pak otázkou, jak to na vás působí. Možná jsme to v té době brali jinak než dnešní hráči. Chtěli jsme hlavně hrát, dneska spíše jdou za penězi. My to spíše brali jako bonus. Dělal jsem, co mě bavilo. Navíc nebylo tolik výměn, málo přestupů. Fungoval klubismus. Dnes se hráči točí jak na běžícím páse.

Před dvěma lety jste byl zvolený do Síně slávy zlínského hokeje…

Je to pro mě velká pocta. Když se tam někdo dostane, tak k tomu musí být nějaký důvod.

Po konci kariéry jste rovněž byl trenérem. Spíše však jako asistent než hlavní…

Když třeba vezmeme reprezentace od šestnácti až do osmnácti let, tak jsem byl psaný jako asistent. Pak ale záleží na tom, jak to trenéři mají rozdělené. Zrovna na toto období vzpomínám hodně rád. Otočil jsem se tam přibližně na devět roků, skvěle se mi pracovalo s dalšími lidmi. Byli do toho zapálení. Chtěli jsme docílit úspěchů. Zlato jsme nakonec nezískali. Alespoň máme bronz z osmnáctek.

Během necelé dekády pod vašimi rukami muselo projít hodně světových hráčů, že?

Ano, je to tak. Tři roky s námi jezdil David Krejčí, byl to skvělý kluk. Na dvou akcích „U-17“ jsem měl Kubu Voráčka. Jezdili s námi však také Láďa Šmíd, Roman Horák nebo zlínský Tonda Honejsek. Na výběrech se mi s nimi pracovalo velmi dobře.

Český hokej poslední roky čeká na větší úspěch. Čemu to připisujete?

Každý na to může mít svůj názor. Podle mě se ale málo trénuje. Když jsem začal trénovat, tak fungoval jednotný tréninkový systém. Trenéři pravidelně museli předkládat plány co a jak dělat. Probíhaly schůzky, hodnotilo se to. Řešilo se, co funguje a co se naopak dělat nemuselo. Vycházelo to.

Ale pak?

Někdo přišel s tím, že to není potřeba. Zatímco jsme tak s tím přestali, tak Švédové, Finové, Švýcaři i Němci si od nás vzali to nejlepší, co se jim hodilo a použili ve svém systému trénování. Přineslo jim to efekt.

A další příčiny?

U nás se pak začalo trénovat trochu jinak. Ať už můj Martin nebo i Petr Leška během svých začátků trénovali třikrát týdně hodinu a půl a jednou hodinu a čtvrt. Čtyřikrát do týdne tak byli na ledě. Při jakékoliv chybě tak byl čas a prostor si je zastavit a vysvětlit jim chyby. Pokud se právě žáků neopravují, tak jdou s nimi dále a dále. Teď nějaký „chytrák“ přišel s tím, že stačí jen hodina tréninku. Bude ještě dlouho trvat, než se znovu přijde na to, že právě trénink je to nejdůležitější – hokej možná bude rychlejší a tvrdší. Hlavní princip je však už dávno vymyšlený.