Zkraje druhé třetiny se to pomalu rozjelo. Favorit vyrovnal v přesilové hře, těsně po polovině utkání šel do vedení 2:1. V té době se blýskl Lukáš Heš, který parádním pasem z vlastního pásma vyšachoval všech pět hráčů soupeře. Úspěšně zakončoval mladší bratr Jakub. Ševci nakonec odskočili do dvougólového vedení, třetinu zakončili vedením 3:2.

Závěrečné dějství přineslo hned sedm branek! Přerov ve 45. minutě srovnal na 3:3, čímž se přiblížil bodovému zisku, domácí však brzy získali náskok 5:3. Obě mužstva pak ještě dvakrát skórovala, Berani tak zvítězili 7:5.

„Byl to klasický zápas s Přerovem – nervózní, s řadou vyloučených, hrál se fyzický hokej. Pořád jsme byli ve čtyřech, mohlo to skončit na obě strany. Nakonec jsme byli šťastnější. Tři body jsou dobré, s výkonem ale nejsme vůbec spokojeni,“ řekl na rovinu Hamrlík.

Rozhodčí v sobotu celkově rozdali osmnáct trestů. Jak Zlín, tak Přerov měli shodně po devíti vyloučených. Byla to právě nedisciplinovanost, se kterou Hamrlík nebyl spokojený.

„Poslední měsíc jsme měli dvě tři vyloučení na zápas, dneska se s tím roztrhl pytel. Se samotnou hrou jsme spokojeni, nemáme s ní problém. Vlastními vyloučeními se však střílíme do nohy. To je celé,“ shrnul mrzutě.

První dvě utkání po předčasném návratu z Kanady si tento týden připsal Lukáš Heš. Talentovaný 18letý útočník ve středu přispěl dvěma asistencemi k vítězství na ledě Olomouce 5:4, v sobotu si dokonce připsal další čtyři „áčka“!

„Samozřejmě je pro nás posilou, dopředu je to obrovsky silný hráč, navíc bodový “ vyzdvihl Martin Hamrlík kvality šikovného forvarda.

Hamrlík však u Heše vidí prostor ke zlepšení.

„Dlouho nehrál, zvyká si na větší hřiště. Musíme s ním pracovat, musí dodržovat systém jako ostatní. Potřebujeme, aby byl na stejné vlně jako další kluci – neztrácel puky, měl bekčeking, vracel se. Jsou tam i zbytečné fauly. Jsou to ale základní pravidla, která platí v Kanadě stejně jako v Česku. Ještě to do sebe musí dostat,“ motivuje bývalý bek mladého útočníka.

Berani se nyní budou připravovat na základní část poražených. Pokud chtějí pomýšlet na předkolo play-off, v konkurenci týmů z pátých až osmých míst (skupiny Východ a Západ) musí skončit do čtvrtého místa. Jinak je bude čekat boj o udržení v nejvyšší soutěži.

Extraliga juniorů, 28. kolo

Berani Zlín – HC ZUBR Přerov 7:5 (0:1, 3:1, 4:3)

Branky a nahrávky: 24. J. Heš (L. Heš, Nekvapil), 32. J. Heš (L. Heš, Špaňhel), 34. Nekvapil (L. Heš, Vaculík), 50. Čechmánek (Tomek, Pilát), 54. Čechmánek (Holba, Zavřel), 55. Holba (Vaculík, L. Heš), 60. Pilát (Čechmánek, Špaňhel) – 6. Halík (Tomiga, Kolařík), 39. Tomiga (J. Hanák, Billa), 45. Billa (Hradil, Tomiga), 55. Buršík (Hradil), 56. Ozollapa (Janek, J. Hanák).

Vyloučení: 9:9, navíc J. Heš (ZLN) 5 min + OK. Využití: 3:2. Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Hanzlík, Peluha.

Berani Zlín: Uherek – Špaňhel, Burian, Zavřel, Lukaštík, Šišák, Nábělek – Klimek, Čechmánek, Pilát – Vaculík, L. Heš, J. Heš – Pražan, Holba, Urban – Nekvapil, Pešák, Tomek.

HC ZUBR Přerov: Žurek – Škňouřil, Janek, Holík, Pekr, Billa, Tomiga – Nášel, J. Hanák, Kolařík – Halík, Hradil, Ozollapa – Šťastný, Švejda, Hyža – Buršík, Hlávka, Kuchta.