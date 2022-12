BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – PSG BERANI ZLÍN 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)

Branky Zlína: Jakub Heš, Marek, Nábělek, Lukáš Heš.

PSG BERANI ZLÍN – ENERGIE KARLOVY VARY 4:3 po samostatných nájezdech.(0:1, 1:1, 2:1 – 1:0) Branky Zlína: Martin Vaculík 2, Klimek, Chludil.

Zlín: Synek, Tomáš Málek (Uherek) – Stuchlík, Burian, Zavřel, Nábělek, Špaňhel, Velikovský, Šišák, Lukaštík – Lukáš Heš, Urban, Ramert, Matúšů, Frömel, Kaláč, Marek, Tomek, Laciga, Babulík, Jakub Heš, Klimek, Martin Vaculík, Chludil, Jakub Čechmánek. Trenér: Luboš Jenáček.

,,V tomto zápase jsme byli dlouho lepším mužstvem. Vypracovali jsme si spoustu šancí, ty jsme však neproměňovali. Naopak Liberec byl v koncovce efektivnější. Ve třetí třetině už byl lepší Liberec. Domácí hráli výborně a v pětačtyřicáté minutě si vypracovali vedení 5:2. Závěr střetnutí ale patřil nám. V 57. minutě po dorážce Nábělek korigoval na 5:3 a za padesát sekund dal z brejkové akce Lukáš Heš gól na 5:4. Vyrovnat se nám už však nepodařilo,“ mrzela těsná prohra na libereckém ledě brankáře Beranů Tobiáše Synka.

Ve středu mladí ševci se skvělým Synkem v bráně a s hráči vypůjčenými z dorostu bekem Oliverem Lukaštíkem, forvardy Jakubem Hešem, Adamem Klimkem a Martinem Vaculíkem, porazili vedoucí tým extraligy Karlovy Vary 4:3 po samostatných nájezdech.

,,Čekali jsme těžký zápas. To se také potvrdilo. V takticky svázaném duelu jsme ve čtyřiadvacáté minutě prohrávali 0:2. V 55. minutě se nám ale po trefách Klimka, Vaculíka a Chludila podařilo otočit skóre na 3:2. Zejména ve třetí třetině jsme hosty příliš do našeho obranného pásma nepouštěli. Západočeši ovšem dvě a půl minuty před koncem základní hrací doby po nenápadné akci a ráně Bulky do protipohybu vyrovnali na 3:3. Dařilo se nám však v nájezdech, když jediný proměnil Martin Vaculík,“ radoval se ze skalpu silného soupeře Tobiáš Synek, který v nájezdech ani jednou neinkasoval.

V neúplné tabulce je Zlín na 11. místě. Na čele jsou Karlovy Vary, před Vítkovicemi a Mladou Boleslavi.

Žlutomodří hokejoví junioři si dlouho neodpočinou. Už v neděli 18. prosince mají na programu další extraligové střetnutí. Od 12 hodin budou hrát v Třinci.

V pondělí 19. prosince Zlín nastoupí ve Vítkovicích. Duel na ploše druhého celku soutěže začíná v 17 hodin.