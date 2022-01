Junioři Zlína zdolali Salzburg. S Brnem a Budějovicemi se Beranům nedařilo

Lubomír Hotař Sportovní redaktor

Hokejoví junioři Zlína míří do dvanáctičlenného play off. Cesta do vyřazovací části soutěže bude ale ještě velmi náročná. Minulý týden hráli tři utkání. Pouze jedno z nich vyhráli. Další bod si připsali v duelu s Českými Budějovicemi. Díky čtyřbodovému zisku si v tabulce upevnili pobyt na 11. místě.

hokejová extraliga juniorů, PSG Berani Zlín | Foto: se svolením Vojtěcha Riedla

Sérii nezačali úspěšně. V úterý prohráli na ledě Komety Brno 1:6. ,,Byl to náš jeden z nejhorších zápasů v sezoně. Od začátku jsme nezachytili tempo Brňanů a dělalo nám problémy napadání naší rozehrávky. Navíc domácí byli efektivní v přesilovkách i ve střelbě,“ konstatoval zlínský kapitán Vojtěch Riedel po souboji v Brně. V pátek ševci v zajímavém duelu porazili Salzburg 5:4. Beranům se povedla první polovina střetnutí. V jednatřicáté minutě vedli 3:0. Později si ještě vypracovali náskok na 4:1 a 5:2. V závěru utkání ale rakouské mužstvo skóre dotahovalo. ,,Po celý průběh zápasu jsme měli převahu. Byli jsme silní na puku a snažili jsme se často střílet. Salzburg jsme přehrávali kombinací. Ve třetí třetině jsme však trochu polevili v nasazení a byli jsme nedůslední v obraně. Výhru jsme ale s přehledem uhájili,“ tvrdí Riedl. Ten v duelu s atraktivním protivníkem za největší opory domácích vybral gólmana Dominika Šarmana a útočníky Matyáše Dědka a Matyáše Horského. ,,Šarman svými zákroky vnášel klid do naší defenzívy. Dědek výborně bruslil a napadal rozehrávku Salzburgu a Horský se tlačil do šancí. Bojovalo však celé mužstvo,“ chválil Vojtěch Riedl svůj tým. V sobotu Zlín podlehl Českým Budějovicím 4:5 v prodloužení. ,,Ztratili jsme vyhraný zápas. Ještě dvě a půl minuty před koncem základní hrací doby jsme vedli 4:2. Jihočeši ale stačili vyrovnat na 4:4. Čtvrtou branku jsme inkasovali šestnáct sekund před koncem. Ve třetí minutě prodloužení pak hosté Chlubnou strhli vítězství na svoji stranu,“ smutnil domácí kapitán po sobotním utkání. Berani přitom byli dlouho lepším týmem. ,,Vytvořili jsme si spoustu šancí. Nebyli jsme ale pohotoví v koncovce. V závěru střetnutí jsme pak dělali individuální chyby,“ našel Riedl příčiny zbytečné ztráty. Také tento týden má zlínské mužstvo nabitý program. Znovu v něm odehraje tři zápasy. V úterý 18. ledna Zlín nastoupí v dohrávce 25. kola v Pardubicích, v pátek 21. ledna bude hrát v Třinci a v sobotu 22. ledna v Havířově. Výsledky 30. – 32. kola: KOMETA BRNO – PSG BERANI ZLÍN 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) Branka Zlína: Masař. PSG BERANI ZLÍN – EC RED BULL SALZBURG 5:4 (2:0, 1:0, 2:4) Branky Zlína: Chludil, Talafa, Tomeček, Frömel, Horský. PSG BERANI ZLÍN – MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:5 (1:0, 2:1, 1:3, - 0:1) v prodloužení Branky Zlína: Frömel, Jakub Čechmánek, Masař, Chludil. Zlín: Šarman, Synek – Kunst, Burian, Nábělek, Talafa, Velikovský, Riedl, Kráčalík, Adam Hamrla, Šišák – Tomeček, Richard Hrazdira ml., Martinec, Horský, Masař, Dědek, Lukáš Heš, Frömel, Luža, Jakub Čechmánek, Ramert, Marek. Trenéři: Juraj Jurík, Oldřich Horák.