O první třetině…

Ještě byla taková maková. Neměli jsme dobrý úvod. Navíc jsme dostali první branku. Pomohl nám gól na konci třetiny, kdy jsme srovnali na 1:1.

O druhé třetině a vítězství nad silnou Třebíčí…

Od druhého dějství začal náš výkon gradovat. Semkli jsme se, ukázali týmového ducha i emoce. Bojovnou hrou, výbornou taktikou a skvělým gólmanem v bráně jsme uhráli vítězství.

Téměř jsem to netrefil, usmívá se Pospíšil. Čekal od sebe více

O "nedáneš-dostaneš" při druhém gólu…

Je to klišé, samozřejmě se to od toho ale odvíjí. Teď se štěstí přiklonilo k nám. Jsme za to rádi.

O sérii čtyř vítězství v řadě…

V letošní sezoně jsme ji už jednou měli. Hráči si uvědomili, že nemůžeme hrát pouze hurá hokej. Malé věci navíc začínáme dělat správně, což je v hokeji hodně důležité. Puky nedáváme někam do prostoru. Ostatní mužstva nás nepřečíslují, na góly se musí nadřít. Začíná to mít tvar. Snad to vydrží co nejdéle.

O zraněních…

Bohužel máme spoustu svalových zranění. Nedokážu říct, jak dlouho absence potrvá. Proti Litoměřicím z těchto absentujích hráčů asi ještě nikdo nenaskočí. Pak máme týden pauzu. Věřím, že proti Slavii by to už mohlo být lepší.

O hostování Martina Novotného v Přerově…

V jeden čas jsme měli moc obránců, teď nám zase někdy chybí. Přemýšleli jsme o obměně mezi beky, vyšlo nám to, že mladí hráči hrají docela dobře. Navíc chceme obehrávat naše hráče. V Přerově mají zraněné hráče. Aby Novas (Martin Novotný – pozn. red.) nestál, tak jsme se domluvili na měsíčním hostování.

O věkovém průměru obrany 22,5 let…

Za mě 22letý hráč není mladý hráč, už by něco měl umět. Máme tři zkušené hráče – věkově Bartiče (Jan Bartko – pozn. red.) a Zbořku (Mikuláš Zbořil – pozn. red.), herně Gazdiče (Daniel Gazda – pozn. red.). Mladí se k nim přidali, proti Třebíči to zvládli. Dělali, co se jim řeklo, nevymýšleli nic navíc. Přidali i něco do útoku. S jejich výkonem panuje spokojenost.