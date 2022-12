Máte za sebou první polovinu základní části Chance ligy. Ve 26 zápasech jste dosáhli na 35 bodů, v neúplné tabulce jste devátí tři body před Kolínem. Jaké je vaše dosavadní hodnocení? Pořád je to v nějakých vlnách, nahoru dolů. Nemůžeme se ustálit, abychom dosáhli na konzistentní výkony. Když jsme sbírali body, tak jsme hráli poctivý hokej. Jakmile se nám začne dařit, tak hráči podlehnou sebeuspokojení či euforii, že to už půjde. V této soutěži ale každý může porazit každého, každý zápas se musí hrát koncentrovaně na sto procent. Jen tak se dostaví výsledky.

Jak se na současné situaci projevil špatný úvod sezony?

Nějakou roli to možná sehrálo. Měli jsme však zmíněnou vlnu, kdy jsme se do toho dostali. Nejsme ale schopni navázat, aby šňůra byla dlouhodobější. Abychom třeba sbírali body osm zápasů v řadě.

Zkraje soutěže vás zlobila produktivita. Nyní jste v posledních třech zápasech dali jen čtyři góly. Co s tím?

V posledních třech utkáních jsme ani neměli takové štěstí. Střelci nám ale spí, v minulých zápasech jsme si pomáhali góly od obránců. Jsme nedůrazní před brankou, nejsme na screenu, je malá početnost střelby od beků. Gólmani tyto střely vidí. Nedáváme tzv. špatné góly, jen ty pěkné. To ale padne jeden za zápas. A to je málo.

Brzdí vás také vyloučení, že? Jste nejtrestanějším týmem soutěže, v průměru máte téměř 12 trestných minut na zápas…

Nějaké pokuty jsme už dali, budeme ale asi muset přitlačit. Nevím, jak jinak hráče přesvědčit, že útočné fauly jsou zbytečné nebo dokonce hloupé. Ve středním a útočném pásmu jsou někdy naivní.

V soutěži se neumíme pohybovat – hráči jsou podráždění, ustojíme nějaké souboje. Pak uděláme faul, který je více než stoprocentní. Do Chance ligy jsme však s tím šli, musíme se s tím vyrovnat.

Proti Frýdku-Místku a Porubě nezasáhl zkušený útočník Tomáš Pospíšil. Vysvětlíte důvod?

Chtěli jsme s tím zamíchat, Pospec se nám do sestavy nedostal. Možná dostane příležitost v dalších zápasech.

Třetí utkání za vás absolvoval obránce Ondřej Kachyňa. Jak jste dosud spokojeni s jeho přínosem?

Je to pro něj změna. Nehraje špatně, není to ale ani TOP. Doufáme, že jeho výkonnost se bude zvedat.

Dají se v příštích dnech a týdnech očekávat další změny v kádru?

Přijde nový generální manažer, v otázce jsou trejdy. Teď máme zápas v neděli, od toho se vše bude odvíjet. V pondělí asi nastanou nové pořádky.

Jiří Režnar, trenér Poruby, po pátečním zápase:

„Poslední dva zápasy, doma, jsme v podstatě ztratili. Ze Zlína jsme tak chtěli odvézt všechny body, což se nám podařilo. Trochu jsme měli strach po nevyužité přesilovce pět na tři, vždy se to otáčí. Domácí navíc vzápětí měli početní převahu, to jsme ale zvládli, následně jsme dali gól. Slušně jsme to pak odehráli. Jako tým. Myslím si, že zaslouženě vezeme tři body.“

„Kuba (Šlahař) má lehké zranění. Příští týden nás čekají čtyři těžká utkání, potřebujeme, aby je odehrál. Teď jsme to tak riskli. Určitě chtěl hrát, kdyby mohl, tak by se tak stalo."