Jurík o příchodu k „A" i sezoně juniorů: Kluky musím pochválit

Jedna mise pro něj končí, druhá začíná. Klub však nemění, naopak povýší do prvního týmu. Juraj Jurík v sobotu odtrénoval poslední soutěžní zápas zlínské juniorky, který domácím pořádně zhořkl. V závěrečném kole nadstavby na Zimním stadionu Luďka Čajky prohráli s Třincem vysoko 1:7. Závěrečná část z jejich pohledu skončila 0:5. „Dvě třetiny to mělo určité parametry, bohužel jsme však stejně jako v průběhu celé sezony shořeli na produktivitě a efektivitě. Ve chvíli, kdy se zápas lámal, soupeř své šance využil, zatímco my nikoliv. Posledních deset minut to dopadlo, jak dopadlo. Za celou sezonu ale kluky musím pochválit. Zvládli ji dobře,“ konstatuje Jurík.

Juraj Jurík. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Základní cíl splnili, ve druhé polovině února na poslední chvíli proklouzli do TOP 12. Tím se vyhnuli bojům o záchranu. V nadstavbě play-off se jim už tolik nedařilo, ve dvanácti zápasech čtyřčlenné skupiny „A“ s Plzní, hradeckým Mountfieldem a Třincem získali devět bodů. „Mohli jsme dosáhnout lepších výsledků. V dobře rozehraných zápasech jsme nebyli schopni dotáhnout utkání do vítězného konce. Za ostatními mančafty jsme zaostávali v efektivitě a produktivitě.“ Jak celkově vypadala letošní sezona juniorů?

Naše výsledky v základní části se odvíjely od nadstandardních výkonů gólmanů, kompaktnosti a kolektivním výkonu. Když jsme v zápase vstřelili více než čtyři góly, tak jsme byli schopni uspět. Kádr byl ale úzký, jakmile pár hráčů vypadlo, tak se to hůře zaplňovalo. Ke konci se navíc kluci vraceli zpátky do dorostu. Ke konci sezony hodně juniorů nastupovalo za „A“. Jaká byla domluva s hlavním trenérem Jenáčkem ohledně jejich nasazování?

Domluva byla jednoznačná – klukům jsme chtěli dát příležitost nakouknout do „A“, vzhledem ke zraněním a poté i odchodu hráčů prvního týmu měli velkou vytíženost. V kontextu mužstva nám to pak trochu haprovalo, což ale nebyl hlavní problém. OBRAZEM: Junioři Beranů velkou ztrátu nestáhli. Play-off se vzdálilo Do našeho zápasu s Hradcem jsme ještě teoreticky mohli pošilhávat po předních příčkách, kluci tak v rámci možnosti vše měli hrát za juniorku.

Na konci října jste juniorku převzal právě po panu Jenáčkovi, mladíkům se tehdy výsledkově nedařilo. Co se změnilo?

Trochu jsme změnili styl hry. Kluky jsme více tlačili do obrany, nehráli jsme tak otevřený hokej jak na začátku. Vycházeli jsme z kompaktního výkonu celého mužstva. Kluci si pak uvědomili, že když hrají dobře do obrany, tak mají více sil do útoku. Na podzim jste vyhráli devětkrát v řadě. Co za tím hledat?

V tomto vítězném období se sešlo více věcí. Chytali nám nadstandardně gólmani, byli jsme produktivní. Měli jsme v zádech úspěšnou vlnu a vytěžili z toho maximum. Od nové sezony budete působit jako asistent trenéra prvního týmu, hlavním koučem bude Rostislav Vlach. Váhal jste nad nabídkou?

Nad nabídkou jsem upřímně neváhal. Jednání probíhala už delší dobu, nezrodilo se to tak během jednoho dne. Na obnovenou spolupráci se těším, jinak bych do toho ani nešel. (úsměv) Do Chance ligy s novými trenéry. K Beranům se vrací duo Vlach, Jurík Sledoval jste v průběhu sezony zápasy prvního týmu?

Když chlapi hráli doma, tak jsem se tady pohyboval celou sezonu. Nějakou představu máme. Teď už jde pouze o to, abychom to dobře seskládali.

