Krátce před přestávkou přitom vměstnali tři zásahy do 79 vteřin! Hattrick vsítil Zdeněk Hábl, bilanci 2+3 pak zapsal kanonýr Martin Joppa. Parta okolo kapitána Ligdy celkově vyhrála páté utkání v řadě. Série hranou na dvě vítězná utkání mohou Zlínští ukončit v domácím utkání za dva týdny, v sobotu 18. února se hraje na PSG aréně od 10:30 hodin.

Vzhledem k jasnému průběhu se tak nakonec zcela nečekaně větší drama odehrávalo mimo ledovou plochu, než na ní. Pokud zlínský trenér Tomáš Sedláček mohl doposud žehrat na marodku (nyní Pavel Julina, David Palát), co mohl říkat v sobotu před úvodním duelem play off, kdy kvůli kalamitě na Slovensku nedorazili Dávid Korman se Slavomírem Ferenčíkem.

„Zastavilo nám to, naštěstí, jen dva hráče," mohl se po utkání usmívat zlínský trenér. Takový Martin Joppa mu totiž dorazil a podílel se na pěti trefách. I u něj ale cesta do Čech byla hraniční. "Chtěl jsme jet včera večer, ale z Dolného Kubína neexistovala na západ žádná průjezdná cesta. Ráno už to naštěstí vyšlo," smál se forvard SHK LAPP.

Jako prozíravé se ukázalo vyrazit o den dřív zejména u kapitána Mariana Ligdy, jehož cesta z Liptovského Mikuláše byla místo klasických tří hodin desetihodinová. Róbert Turic pak místo dvou hodin cestoval šest.

1. semifinále play-off -

OLOMOUC - ZLÍN 1:6 (0:4, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Ligda (Z. Hábl, Zdražil), 13. Z. Hábl (Joppa), 13. Joppa (Ligda), 14. Joppa, 22. Z. Hábl (Ligda, Joppa), 39. Z. Hábl (Joppa). Rozhodčí: Cik, Takáč. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Střely na branku: 9:22. Vyhraná vhazování: 23:15. Průběh utkání: 0:5, 1:5, 1:6.

Ale k zápasu: Zlínu vyšel skvěle vstup. Hned zkraje třetí minuty se dostal do samostatného úniku právě kapitán Ligda a kličkou překonal brankáře Černocha poprvé. Navýšit vedení mohl po něm Joppa, v dobré šanci ale neuspěl.

No a když už se před pauzou zdálo, že Hanáci získávají herní převahu, přišla smršť.

Nejprve v čase 12:21 zvýšil na 2:0 Zdeněk Hábl, za dalších 28 vteřin se prosadil Martin Joppa a za další ani ne minutu už to bylo o čtyři trefy po další brance Joppy. Suma sumárum, Zlín vstřelil soupeři do šatny tři góly za 79 sekund.

„Za stavu 1:0 jsme nevyhodili nějaké puky a dostali jsme se malinko pod tlak, každopádně pak jsme proměnili šance a usnadnili jsme si cestu k vítězství," kvitoval kouč Sedláček fakt, že v prvním dějství jeho svěřenci z pěti střel na branku dali čtyři góly.

„Kluci v těch situacích zachovali chladnou hlavu a úměrně svým vysokým kvalitám to proměnili. I v menších počtu hráčů za to tým vzal a předvedl krásný výkon. Každopádně i tak věřím, že nás příště už bude víc," podotkl lodivod LAPP ZLÍN.

Úvodní patnáctiminutovka jasně určila ráz zápasu, ve zbytku duelu už hosté hlídali pohodlný náskok. Na 5:0 zvyšoval Zdeněk Hábl, a ačkoli domácí korigovali zásluhou Večerka, poslední slovo měl opět Hábl, jenž ve 39. minutě dokonal hattrick.

„Věděli jsme, že vzhledem k menšímu počtu hráčů nebudeme mít sil na rozdávaní, takže jsme si řekli, že na ně zkusíme vletět hned od začátku a dát nějaké góly, což se nám povedlo. Myslím si, že celý zápas jsme měli trochu navrch. Snad nás ale bude za dva týdny víc a budeme moct i někoho vystřídat. V základní části jsme dostali facky, některé zápasy byly z naší strany katastrofální. V šatně jsme si mezi sebou něco řekli a vzali si to k srdci. A náš hokej podle toho vypadá," hodnotil duel forvard Martin Joppa, jenž dva góly dal a na tři nahrál. I proto si po utkání vysloužil ve zlínské šatně cenu pro nejlepšího hráče, a to hasičkou helmu.

A kdy že ji sundá? „Za dva týdny," usmál se Martin Joppa.

Autor: Jakub Kudláč