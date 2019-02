ROZHOVOR/ Odehrál něco málo přes sedm minut, na ledě strávil nejméně času ze všech zlínských hokejistů, přesto si páteční duel s Litvínovem užil. Čtyřiatřicetiletý útočník Petr Kanko dostal na sklonku bohaté kariéry nečekanou šanci, když se v dresu Beranů vrátil do extraligy.

hokej PSG Berani Zlín - HC LitvínovPetr Kanko | Foto: Deník / Jan Karásek

V nejvyšší české soutěži nastoupil po třech letech. „Bylo skvělé vrátit se na extraligový led. Zase jsem viděl jiné hráče než v první lize. Jsem za to rád,“ těšilo bývalého hráče Sparty, Třince nebo Znojma. Comeback hokejistovi se zkušenostmi ze slavné NHL pokazil pouze výsledek, Zlín v klíčové bitvě o desátou pozici nestačil na Litvínov, po samostatných nájezdech padl 1:2.



Jak jste si užil návrat do extraligy?

Samozřejmě jsem rád. Já jsem se to dozvěděl ve čtvrtek po tréninku v Porubě, takže jsem hned sedl do auta, oznámil to rodině, sbalil si věci a vyrazil do Zlína. Mám dobrý pocit, že jsem se zase vrátil na extraligovou plochu.

Čekal jste, že byste se ještě mohl do nejvyšší soutěže vrátit?

Už jsem v to moc nedoufal. V Porubě toho máme dost, už jsem to tam chtěl nějak dohrát se ctí. Nabídka ze Zlína přišla z čistého nebe. Děkuji Beranům, že si mě vybrali a vytáhli zpátky do extraligy.



S čím jste do Zlína přišel?

Samozřejmě chci pomoct týmu k postupu do předkola play-off, ne-li výš. Zlín vždycky patřil do vyšších pater a pokaždé hrál dobrý hokej. Věřím, že ten jeden krok, který nám do desítky chybí, se prostě udělá a předkolo se bude hrát.



Věříte, že byste mohl šanci využít a zůstat v extralize i pro příští sezonu?

Pokud by nabídka přišla, asi bych to zvažoval. Nejsem nejmladší, musel bych se poradit také s rodinou. Něco už jsem v kariéře odehrál. Hokej mě ale pořád baví. Snažím se poctivě připravovat na každý zápas, na každou novou sezonu. Uvidíme.



Co po vás požadují zlínští trenéři?

Chtějí, abychom hráli útočný hokej, soupeře napadali a tlačili se do střelby, zakončení. Já jsem měl stejné úkoly. Měl jsem vypomáhat klukům v lajně, celému mančaftu. Srážet se, chodit do branky a pokusit se vstřelit branku.



Čekal jste, že dostanete více prostoru na ledě?

Ne. Já jsem s tím počítal. Přišel jsem do Zlína klukům pomoct. V Porubě toho mám plné zuby. Jsem rád za každou šanci. Mrzí mě výsledek. Hrálo se nahoru dolů. Bohužel jsme v oslabení udělali jednu chybu, kterou soupeř potrestal. Bod je pro nás zlatý.



Jaké mělo utkání tempo v porovnání s duely ve WSM lize?

Já jsem byl v klidu. Ani jsem před zápasem nebyl nijak nervózní. Mám už něco odehráno. Ve Zlíně se mi vždycky dařilo, i když to bylo proti Beranům. (úsměv).

Jaké bylo přivítání v kabině? Padly nějaké fórky?

Dobré. Žádný problém nebyl. Na fórky ani nebyl čas. Do Zlína jsem dorazil v deset večer. Ráno před zápasem jsem šel na rozbruslení a pak byl hned zápas.



Znal jste nějaké zlínské hráče?

Pár kluků znám. Třeba Okála a další. Proti Zbořilovi a Werbikovi nastupuji v první lize. Většina hokejistů se zná. Sport je pořád stejný. Je to naše práce. Baví nás to. Pro tým, kde jsme, se snažíme hrát co nejlépe.



Byla na nových spoluhráčích patrná skleslá nálada z posledních výsledků?

Já si myslím, že šance na postup do předkola play-off pořád nějaké jsou. Do konce sezony zbývá dost zápasů. Mně se to těžko hodnotí, protože s Porubou jsme se do vyřazovacích bojů nedostali. Ale kluci ze Zlína o to ještě mohou zabojovat. Pokud navážeme na výkon s Litvínovem, štěstěna se k nám otočí a body se začnou sbírat.



Už víte, zda pojedete v neděli i do Hradce Králové?

Nevím. Budeme to ještě řešit.